Профессор Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, рассказывает, почему не стоит обольщаться насчет искусственного интеллекта и почему человеческий мозг гораздо сложнее и имеет гораздо больше возможностей, чем машина.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Малевич и другие представители абстракционизма - это не настоящие художники, а результат проектов по созданию "гениев" из посредственных людей. Их работы - плагиат и "мазня".

2. Любовь - сложный физиологический и гормональный процесс, связанный с инстинктами и визуальными, слуховыми и обонятельными системами. Описание любви через дофамин - упрощенный подход.

3. Искусственный интеллект, основанный на двоичном кодировании, - это "детский сад". Человеческий мозг работает по принципу распределенного кодирования и синтеза информации.

Вывод:

1. Сергей Вячеславович Савельев критически относится к современному абстракционизму в искусстве, считая его продуктом целенаправленного проектирования.

2. Любовь объясняется комплексом физиологических факторов, а не только выработкой дофамина.

3. По мнению Сергея Савельева, принципы работы человеческого мозга намного сложнее, чем простое двоичное кодирование, на котором основаны современные ИИ.