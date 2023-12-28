1880-е. Дольмены Кубани
01. 1880-е. Черноморский округ, близ станицы Береговой. Большой дольмен на р.Пшаде
02. 1880-е. Черноморский округ, близ станицы Береговой. Большой дольмен на р.Пшаде
03. 1880-е. Черноморский округ, близ станицы Береговой. Большой дольмен на р.Пшаде
04. 1880-е. Черноморский округ, близ станицы Береговой. Дольмен
05. 1880-е. Черноморский округ, станица Береговая, Дольмен, высеченный из цельного камня
06. 1980-е. Громадный дольмен вблизи Джубы
07. 1886. Дольмен на Гудзовой горе близ Новороссийска
08. 1886. Дольмен на Гудзовой горе близ Новороссийска
09.1886. 2-й дольмен на Гудзовой горе близ Новороссийска
Походу тогда тоже автобусные остановки строили, но где такие каменюки брали на Кубани, это вопрос.
Анастасия о долменах
На территории разных стран мира, ни исторически, ни географически не связанных между собой, в одно и то же время – в эпоху бронзы, примерно 3 – 6 тыс. лет назад, во времена родовых общин и кочевых племен, возникли каменные изваяния – мегалиты. В разных странах они имеют свои названия, которые также определяет и конфигурация мегалитических структур. Так, пирамиды Древнего Египта, Стоунхендж в Англии, ряды каменных столбов-менгиров на западе Франции, Аркаим на Урале, Сейды в Карелии, дольмены Кавказа – пример мегалитической архитектуры Древнего Мира.
Анастасия говорит о том, что каменные сооружения обладают пульсацией и сознанием ушедших туда медитировать и умирать ведрусов.
Ну и, раз уж зашел разговор за Анастасию и Мегре вчера, сегодня ,завтра..?
Небольшие “выдержки “их книг.
Скорость мысли по Анастасии
Оказывается, последние пять тысячелетий эзотерическими и финансовыми методами каста жрецов-иерархов управляет всем нашим (западным) миром, навязывая народам свою волю. Эти жрецы находятся в разных концах Земли, но могут общаться на расстоянии, чувствуя помыслы друг друга.
Мегре показал, как эта малюсенькая группа сумела создать собственную Систему, которая фактически управляет Америкой, Европой и Россией.
Кто принимает сразу же в свои цепкие лапы рожденного земной женщиной-матерью ребенка? – спрашиваем В. Мегре. И отвечает: – Система. Она принимает решения, какую пищу ему принимать, каким воздухом дышать и каков выбор жизненного пути. Вместо информации об этом людям навязывались разные религиозные ритуалы, которыми заставляют якобы отдавать дань уважения Богу.
Несмотря на бурное развитие медицинских средств, по статистике с каждым годом увеличивается количество больных людей. Идет деградация человеческого сообщества. Больше того, для кого-то, входящего в круг больших и малых правителей, это – самое желаемое явление, ибо «чем ниже карлики, тем выше великаны». Сама Идея Бога, вечного блаженства на Том свете вместо возвеличивания Жизни на Земле нужна была для наиболее крепкого подчинения народов.
Но появление у каждого народа своих богов, своих религий привело, не могло не привести к непрерывному противостоянию народов, к крови и войнам. Каждый во имя своего бога. Между тем при ближайшем рассмотрении, основа всех религий – поклонение богу.
Новую мысль высшего уровня предложила ведрусса Анастасия, главный персонаж книг Мегре
И тогда на Анастасию были направлены все способы противодействия. Одним из самых эффективных явилась дезинформация с помощью магического слова-символа “секта”. (определение секты – это группа отколовшаяся от основного вероучения)
В вашей печати появились публикации, где рассказывалось о разных ужасных сектах и тут же говорилось, что среди прочих есть секта “Анастасия”, применялись такие слова-символы, как “тоталитарная”, “деструктивная”.
Данный способ противодействия применялся жрецами издревле. И на Руси с его помощью изменили религию.Этот способ действовал всегда безотказно. И в этот раз он, как посчитали жрецы, сработал. Ты и множество читателей, общающихся между собой и не знающих друг друга, с удивлением обнаружили, что их называют сектантами.
Ложные слухи распространялись умело и интенсивно. Из-за этого администрация вопроса не решала. Инициатива получения земли для обустройства родовых поместий получила гласное и негласное противодействие. Система сработала.
Жрецы более низкого звена посчитали, что с Анастасией покончено. Что это не так, первым понял верховный жрец… Он понял: мысль Анастасии, смоделировавшей будущее, не просто учла противодействия системы, но и перенаправила их во благо.
Произошло следующее. Поместья, основанные на принципах, высказанных Анастасией, невозможно создать традиционным способом. Необходим детальный проект обустройства. Необходимо разработать долгосрочную программу, трудиться над которой необходимо кому-то не менее года, кому-то значительно больший срок. Необдуманность действий может привести к дискредитации идей.
Но затормозив процесс получения земли, они тем самым предотвратили поспешность действийЗатормозив процесс получения земли, они не смогли уничтожить мечту о будущем, затормозить работу мыслей множества людей, формирующих образ будущего своего поместья, будущего страны и прекрасного будущего всего человечества.
Анастасия, говоря о первенстве России в построении прекрасного будущего, хорошо понимала: невозможно построить рай только в отдельно взятом посёлке или даже государстве. И её мечта всё больше принималась сердцами людей других стран. Ты можешь, Владимир, это определить по факту популярности своих книг, изданных в этих странах. Сегодняшняя их популярность велика, но она не сравнима с будущей. Когда люди начнут осознавать…
Сейчас это осознали жрецы. Анастасия начинает раскрывать тайны, над разгадкой которых они бились не одно тысячелетие.
Скорость мышления Анастасии значительно превосходит скорость мышления жрецов. Выстраиваемые её мыслью многоходовые комбинации непостижимы. Это означает, что возможность влияния на человеческое сообщество жрецами может быть окончательно утеряна. (Есть исторические источники, что родоначальниками левитов являются египетские жрецы. Опираясь на более известные многим источники, и конкретно Ветхий Завет, мы можем увидеть, что у левитов было особое положение)Подобного жрецы допустить не могли. Пока осмысливали комбинации противодействия, выявилось ещё более невероятное. Были обнародованы её новые высказывания. Множество людей устремились к созданию поместий, о которых она рассказала.
“Множество людей устремились к созданию поместий, о которых она рассказала.” (ТВОЁ) – скажи количество поместий и покажи , – где посмотреть.
И скажи, кто этот винегрет наваял , который ты затащил ?
Если нет автора, – знач твоё, да ?
У нас их довольно много. Не знаю, насколько они придерживаются учения Мегрэ, но у них есть торговые точки фермерских продуктов, вполне нормальные. А кроме “Звенящих Кедров” есть другие поселения, которые можно считать “родовыми”. Моя родная деревня – мое родовое поселение.
https://www.ecoby.info/poselenies
У меня деревенские корни, поэтому я смотрю на эту тему спокойно, без идеологии. Как на само собой разумеющееся. По моим наблюдениям, в этом движении участвуют именно чисто городские жители. Им нужна не просто деревня, а со “Звенящими Кедрами”.
Считай что мое.
***
Самое распространенное женское имя русских
сказок, использованное в корыстных целях
Мегре всем «рассказал, кого» в тайге увидел.
Хоть кто-нибудь из вас Анастасию видел?
Ту, на которой у толпы крышняк протек.
Ты с нею познакомь меня, Витек.
Я есмь Г.В.И.дон, меня можно потрогать. Подтягивайся, закусь есть всегда, как у жоры в А-МЕР-ике,..примем по рюмахе..и.., не-спе-ш-но, и О-Ч-Ч-Е-НЬ конкретно поговорим о будущем ЧЕЛО-ВЕЧ(НОСТЬ)ества…
***
На деву Русь сегодня все надежды…
С крещения до сей поры
Княжны не падали одежды
На цареградские ковры (внимательно читайте Пушкина, господа!).
***
Слов силу подчинив перу,
«Х»-часа наступил момент.
Род гусельников Гусляру
Вручил свой инструмент!
***
О той, чей образ под покровом светел,
За брата младшего ответил
В одном лице тебе, Зоил,
Гусляр (ищите «Рабуи», 2003 г. Н-ск, авт), Г.В.И.дон и Михаил!
Завтра у нас будет “аперитивное совещание” на работе.
С членами колективной группы с названием «Нет дыма без огня» (сегодня создали по моей инициативе)
Может что нибудь к закуси и сообразим.
МАРИНЕ.
Виктор живёт среди буддистов – в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае их полно. И в Калмыкии тоже. Не разжигайте рознь среди народов России.
Она в очередной раз прокалывается, ставя рядом баптистов и буддистов. Кошерным же всё равно. Не по ихнему ведь.