Антисемитские выступления: наши дни - в чём проблема?

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Произошли антисемитские выступления в Махачкале, спровоцированные слухами о прибытии еврейских беженцев. Толпа ломилась в аэропорт и гостиницы, пытаясь найти евреев. Это показывает, насколько люди доведены нынешней политикой.

2. В стране происходит отказ от принципа верховенства права: закон перестает быть единым для всех. Это опасно, так как разрушает правовое государство и создает произвол.

3. Религиозная пропаганда и плохая экономическая политика приводят к росту национализма и нетерпимости. За 30 лет "скреп" это стало очевидно.

4. Нельзя поддерживать насилие ни с одной из конфликтующих в Израиле сторон. Там сталкиваются интересы правящих классов, а страдают простые трудящиеся.

Вывод: автор призывает отказаться от политики поощрения религиозности и национализма, вернуться к принципам правового равенства и защиты интересов трудящихся. Это поможет избежать роста нетерпимости и конфликтов в обществе.