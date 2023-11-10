Реактивное квазистатическое поле
Такую характеристику собственному полю приёмной антенны даёт В. Т. Поляков.
Собственное поле диполя и его диаграмма направленности имеют сферический характер, т. е. они похожи. Если мы диполь с плечами по 250 метров начнём по габаритам трансформировать, то в пределе получим катушку на бабине из пластика, соединенный с катушкой добротный конденсатор, заземление и короткий относительно длинны волны вывод антенного провода. При такой трансформации, используя детектор, мы наушниками могли прослушивать ДВ станцию без усиления сигнала. Добротность катушки, а точнее всего резонансного контура антенны заменяет нам изначальные размеры диполя. Диаграмма направленности и собственное поле такой антенны вновь могут быть похожи. Однако при этом симметрия собственного поля антенны меняется. Существует некий объём, на границе которого собственное поле без потерь равно внешнему полю антенны. В случае с диполем и полем катушки детекторного приёмника это разные объёмы и главное направления и густота силовых линий в этих двух полях различны.
Уменьшение размера приёмной антенны возможно преимущественно за счёт катушки т.к. трудно сделать керамический или воздушный конденсатор большой ёмкости.
В случае с антенной диполем мы подаём или снимаем сигнал с антенны в разрыве её полотна, в случае с катушкой полезный сигнал детектируем с выводов катушки. Приёмную антенну мы можем сделать активной, если будем активировать её квазистатическое поле внутренним импульсным сигналом. Например, сделаем высокодобротную катушку диаметром в дециметр, сорок витков, а внутри неё другую катушку возбуждения пять витков. Подавая импульсы напряжения на обмотку возбуждения в течении четверти периода частоты резонанса антенны мы сгенерируем нашим устройством квазистатическое поле большого напряжения и объёма. В этом объёме, в зоне совпадения напряженности полей электростатики земли и нашего устройства, поле устройства способно промодулировать постоянный ток статики атмосферы. Квазистатическое поле нашей активной антенны в период модуляции накопит энергию объёмного импульсного тока атмосферы. Во время затухания эта энергия может выделяться на катушке устройства причём с обратной трансформацией. Т. е. вначале мы создали высокочастотное высокое напряжение в пространстве импульсом переменного тока, а затем промодулированным током атмосферы создаём низкочастотные колебания с помощью детектора на нагрузке устройства. Таким образом, мы использует без аэростата энергию статического тока атмосферы. Катушка в полный период действия тока возбуждения оказывается электрически подключённой к емкостям атмосферы имеющим малое значение по удельному заряду, зато значительную площадь и высокое напряжение. В пространстве над устройством возможна область, где ток свободных зарядов будет количественно соизмерим с изменяющим его величину реактивным полем устройства. Этот атмосферный ток из распределённого по площади станет направленным в катушку устройства в периоды затухания её квазистатического поля.