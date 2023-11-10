Главная » Мировоззрение, Наука, Невероятное в мире

Реактивное квазистатическое поле

24 0

IMG_20190312_111114

 

Такую характеристику собственному полю приёмной антенны даёт В. Т. Поляков.

Собственное поле диполя и его диаграмма направленности имеют сферический характер, т. е. они похожи. Если мы диполь с плечами по 250 метров начнём по габаритам трансформировать, то в пределе получим катушку на бабине из пластика, соединенный с катушкой добротный конденсатор, заземление и короткий относительно длинны волны вывод антенного провода. При такой трансформации, используя детектор, мы наушниками могли прослушивать ДВ станцию без усиления сигнала. Добротность катушки, а точнее всего резонансного контура антенны заменяет нам изначальные размеры диполя. Диаграмма направленности и собственное поле такой антенны вновь могут быть похожи. Однако при этом симметрия собственного поля антенны меняется.  Существует некий объём, на границе которого собственное поле без потерь равно внешнему полю антенны. В случае с диполем и полем катушки детекторного приёмника это разные объёмы и главное направления и густота силовых линий в этих двух полях различны.
Уменьшение размера приёмной антенны возможно преимущественно за счёт катушки т.к. трудно сделать керамический или воздушный конденсатор большой ёмкости.
В случае с антенной диполем мы подаём или снимаем сигнал с антенны в разрыве её полотна, в случае с катушкой полезный сигнал детектируем с выводов катушки. Приёмную антенну мы можем сделать активной, если будем активировать её квазистатическое поле внутренним импульсным сигналом. Например, сделаем высокодобротную катушку диаметром в дециметр, сорок витков, а внутри неё другую катушку возбуждения пять витков.  Подавая импульсы напряжения на обмотку возбуждения в течении четверти периода частоты резонанса антенны мы сгенерируем нашим устройством квазистатическое поле большого напряжения и объёма. В этом объёме, в зоне совпадения напряженности полей электростатики земли и нашего устройства, поле устройства способно промодулировать постоянный ток статики атмосферы. Квазистатическое поле нашей активной антенны в период модуляции накопит энергию объёмного импульсного тока атмосферы. Во время затухания эта энергия может выделяться на катушке устройства причём с обратной трансформацией. Т. е. вначале мы создали высокочастотное высокое напряжение в пространстве импульсом переменного тока, а затем промодулированным током атмосферы создаём низкочастотные колебания с помощью детектора на нагрузке устройства. Таким образом, мы использует без аэростата энергию статического тока атмосферы. Катушка в полный период действия тока возбуждения оказывается электрически подключённой к емкостям атмосферы имеющим малое значение по удельному заряду,  зато значительную площадь и высокое напряжение. В пространстве над устройством возможна область, где ток свободных зарядов будет количественно соизмерим с изменяющим его величину реактивным полем устройства. Этот атмосферный ток из распределённого по площади станет направленным в катушку устройства в периоды затухания её квазистатического поля.

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Источники свободной энергии
Путин УБИЛ Илюхина
Гибель В.И.Илюхина весьма странная и подозрительная
Экс-министр обороны Канады: «Пришельцы среди нас!» и Настоящий «Заговор Ориона»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru