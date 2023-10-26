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    марина 27 октября 13:07

      а у заробитчан веганов всегда праздник,тем более в пятницу…таки умеешь размещать ,при желании ,материал..Лучше давай Хайяма ,ато местные стихотворцы надоели ..слава богу что вояджер улетел куда-то…Стихи ведь льются сами ,а они их “делают ” и потому..
      А и правда КТ ,зачем она нужна эта ненька с её проблемами ,суббота выходная там?-путешествие по барам? паркам с золотыми кленами?кафешки с круасанами ?-там ведь все ,как прежде ??-рай..клопы из парижу еще не прибыли в Польшу???
      а москва по-другому развлекалась до недавнего времени…https://salatau.livejournal.com/11118678.html

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