Elena Yerevan. Музыкальный стрим
Список песен( Song list ) https://docs.google.com/document/d/1eqEmbMrqPcgd6M3RnL7HiliwA2bVbMypFHqofop6vJ0/edit
Список песен( Song list ) https://docs.google.com/document/d/1eqEmbMrqPcgd6M3RnL7HiliwA2bVbMypFHqofop6vJ0/edit
а у заробитчан веганов всегда праздник,тем более в пятницу…таки умеешь размещать ,при желании ,материал..Лучше давай Хайяма ,ато местные стихотворцы надоели ..слава богу что вояджер улетел куда-то…Стихи ведь льются сами ,а они их “делают ” и потому..
А и правда КТ ,зачем она нужна эта ненька с её проблемами ,суббота выходная там?-путешествие по барам? паркам с золотыми кленами?кафешки с круасанами ?-там ведь все ,как прежде ??-рай..клопы из парижу еще не прибыли в Польшу???
а москва по-другому развлекалась до недавнего времени…https://salatau.livejournal.com/11118678.html