Акованцев Пётр Иванович,

Инженер-механик,

Воронеж, Российская Федерация

Аннотация.Есть множество способов определения скорости Света. Многие из них основаны на косвенных признаках. Этопоиск смены картинки в интерферометрахпри повороте. Или регистрация изменения частоты излучения при вращении прибора излучения. Прямое измерение скорости основано на регистрации луча туда-обратно, что, возможно, влияет на результат измерения. В данной работе измерение скорости Света производится только в одном направлении, что докажет отсутствие инвариантности скорости Света.

Annotation.There are many ways to determine the speed of Light. Many of them are based on indirect signs. This is a search for changing images in the interferometers when turning. Or the registration of a change in the frequency of the radiation during the rotation of the radiation device. Direct measurement of speed is based on the registration of the beam back and forth, which may affect the measurement result. In this work, the measurement of the speed of Light is made only in one direction, which will prove the absence of invariance of the speed of Light.

Keywords. Shine. speed. invariance. measurement. experiment

1.ВВЕДЕНИЕ

История определения скорости Света уходит к временам Галилео Галилея. До Галилея скорость Света считалась бесконечной. Галилей первый попытался со своим помощником определить скорость Света. Опыт заключался в том, что Галилей и помощник, находились с фонарями на двух холмах, расстояние между которыми было известным. Один из них открывал заслонку на фонаре, а второй должен был проделать то же самое, когда увидит свет первого фонаря. Зная расстояние и время (задержку перед тем, как помощник откроет фонарь) Галилей рассчитывал вычислить скорость света. Однако ничего не получилось.

Олаф Ремер, исследуя движение спутника Ио на орбите вокруг Юпитера, заметил задержку прихода Света от спутника при разном положении Земли на орбите. Исходя из этого он определил скорость Света равной 220000км/сек.

Английской астроном Дж. Брэдли «уточнил» этот показате ль до 308000 км/сек. Позже скорость света измерили французские астрофизики Франсуа Арго и Леон Фуко, получив на «выходе» 298000 км/сек. Еще более точную методику измерения предложил создатель интерферометра, известный американский физик Альберт Майкельсон.

Опыты Майкельсона продолжались с 1924 по 1927 год и состояли из 5 серий наблюдений. На горе Вильсон в окрестностях Лос-Анжелеса б ыли установлены источник света, зеркало и вращающаяся восьмигранная призма, а через 35 км на горе Сан-Антонио – отражающее зеркало. Вначале свет через линзу и щель попадал на вращающуюся с помощью высокоскоростного ротора (со скоростью 528 об/сек.) призму. Участники опытов могли регулировать частоту вращения таким образом, чтобы изображение источника света было четко видно в окуляре. Майкельсон определил величину скорости света – 299796 км/сек.

Окончательно со скоростью света ученые определились во второй половине XX века, когда были созданы мазеры и лазеры, отличающиеся высочайшей стабильностью частоты излучения. К началу 70-х погрешность в измерениях снизилась до 1 км/сек . В результате по рекомендации XV Генеральной конференции по мерам и весам, состоявшейся в 1975 году, было решено считать, что скоростью света в вакууме отныне равна 299792,458 км/сек.

Но самое интересное в том, что скорость Света не зависит от направлен ия распространения в ИСО З емли. И это доказывает множество опытов. Немецкие учёные в очередной раз доказали инвариантность скорости Света [1]. Инвариантность скорости света в лаборатории покоящейся относительно поверхности Земли, твёрдо установлена экспериментально.

2. СКОРОСТЬ СВЕТА НЕ ИНВАРИАНТНА

2.1 Актуальность

Все эксперименты, проводимые ранее, принципиально не отличались друг от друга. Инвариантность скорости Света подтверждалась косвенными признаками. В интерферометрах пытались подтвердить изменение скорости Света путём его поворота на 90 градусов, чтобы увидеть изменение интерференционной картинки. Другие опыты основывались на попытке установить изменение частоты излучения при вращении излучающего прибора.Данная работа актуальна тем, что позволяет фиксировать скорость Света по направлениям непосредственно в ходе эксперимента.

2.2 Цели, задачи, материалы и методы

Цель работы показать различие скорости Света по направлениям в лаборатории покоящейся относительно поверхности земли непосредственно измеряя скорости Света в ходе эксперимента. Данную задачу будем решать с помощью специально созданной установки. Обработку всех данных доверим компьютеру, создав специальную программу.



Рис.1 Схема прибора для измерения скорости Светового потока в одну сторону

Для определения односторонней скорости Светового потока понадобит ься устройство состоящее, Рис.1

1.Лазер.

2.Труба. Можно герметизировать и откачать воздух.

3.Полупрозрачное зеркало.

4.Двое часов, одинаковой конструкции. Вес и размеры принципиального значения не имеют, но способные отсчитывать время с точностью до 10 в минус 10 степени сек.

5 и 7. Датчики включения часов.

6.Источник света для синхронного включения часов.

8.Датчик отключения часов.

9.Просто зеркало.

10.Устройство может располагаться на поворотной платформе, либо быть стационарным. Размеры в приделах разумного . Для поворотной-15м длиной. Для стационарной до 1км.

На Рис.1(а) показан процесс синхронного запуска часов. Световой фронт от источника света, пройдя равные расстояния до датчиков включения часоводновременно включит их. Часы имеют два табло: основное, постоянно отсчитывающее время и вспомогательное на которое отсчёт времени можно переносить с основного. Вспомогательное табло отключается датчиком отключения часов 8. После синхронизации, часы разносим(развозим) на специальные места и подключаем так, чтобы отражённые лучи от зеркал отключали их.

Синхронизацию часов можно провести, так как указано здесь [2].

На Рис.1(б) показана схема работы данного прибора.

Лазер испускает кратковременный импульс света. Свет отразившись от полупрозрачного зеркала,останавливает первые часы. Отразившись от непрозрачного зеркала,останавливает и вторые часы. Разность показания часов-время прохождения луча между зеркалами. Расстояние нам между ними будет известно. Рассчитывается скорость СВЕТА по данному направлению. Прибор вращается на платформе или, если стационарный, за счёт вращения Земли. В случае, когда он будет ориентирован по направлению движения Земли в пространстве, то второе зеркало, за счёт движения Земли, будет сближаться с лучом, в этом случае скорость СВЕТА будет максимальная, в случае удаления от луча-минимальная. Разность между максимальной и минимальной скоростями СВЕТА, делённая пополам, будет скоростью движения Земли.

Направление от мак симальной к минимальной скорости будет направлением движения Земли. К этому прибору подсоединяется компьютер, создаётся специальная программа. Только нужна добрая воля и желание знать Истину. Тогда с инвариантностью скорости СВЕТА будет покончено навсегда.

И самое интересное. Этот прибор можно использовать как спидометр по определению скорости и направления движения Земли в пространстве. Осталось только изготовить прибор и проверить то, что я изложил.

3. Заключение

Познавая окружающий Мир нельзя останавливаться на достигнутом . Нужно постоянно искать ответы на, казалось бы, прописные истины. Этим и отличается настоящий исследователь от последователей. В науке нет авторитетов,чьивыводы не подлежат сомнению.

Вывод. Данная работа не опирается на ложные выводы современной науки. Она позволяет взглянуть на Мир с другого ракурса , приближая к пониманию новой физики.