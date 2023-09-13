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Саратовские лодочки

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источник
Источник: https://humus.livejournal.com/9223733.html
Метки: история, Россия, саратов, фото
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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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