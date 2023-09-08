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1930. Руза на снимках З.З.Виноградова

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По улицам Рузы. Повалившиеся заборы.jpg
По улицам Рузы. Повалившиеся заборы

По улицам Рузы. Дом, крытый соломой.jpg
По улицам Рузы. Дом, крытый соломой

По улицам Рузы. Запряженные сани.jpg
По улицам Рузы. Запряженные сани

По улицам Рузы. К речке Городянке..jpg
По улицам Рузы. К речке Городянке

По улицам Рузы. У речки Городянки.jpg
По улицам Рузы. У речки Городянки

Улица. Одноэтажные дома.jpg
“Улица. Одноэтажные дома

Над рекой - под горой. Лачуга.jpg
Над рекой – под горой. Лачуга

.Над рекой - под горой. Деревянная стена лачуги.jpg
Над рекой – под горой. Деревянная стена лачуги

.Над рекой - под горой. Дырявая стена деревянной лачуги.jpg
Над рекой – под горой. Деревянная стена лачуги

.Над рекой - под горой. Хозяин лачуги.jpg
Над рекой – под горой. Хозяин лачуги

.Над рекой - под горой. С весенним льдом - на заработки.jpg
Над рекой – под горой. С весенним льдом – на заработки

В праздник.jpg
В праздник

Вывозка навоза на обобществленные огороды..jpg
Вывозка навоза на обобществленные огороды

Обобществлённые огороды. Улица «Профессиональная».jpg
Обобществлённые огороды. Улица «Профессиональная»

Обобществленные огороды. Сеяные огурцы.jpg
Обобществленные огороды. Сеяные огурцы

Дом с мезонином.jpg
Дом с мезонином

Дом, крытый соломой.jpg
Дом, крытый соломой

Река Руза зимой. Возчики льда.jpg
Река Руза зимой. Возчики льда

Река Руза зимой. Заснеженная река.jpg
Река Руза зимой. Заснеженная река.

.Река Руза зимой. Лед, плывущий по реке.jpg
Река Руза зимой. Лед, плывущий по реке

Река Руза зимой. Мост через реку.jpg
Река Руза зимой. Мост через реку

Река Руза зимой. Таяние льда.jpg
Река Руза зимой. Таяние льда

Церковь на пригорке.jpg
Церковь на пригорке

.Починка часов, золотых и серебряных вещей.jpg
Починка часов, золотых и серебряных вещей

.Мостик через проток... («дурное имя») - так он значится в одном историческом документе.jpg
Мостик через проток… («дурное имя») – так он значится в одном историческом документе

.Дом с балконом и птичьи гнезда на деревьях.jpg
Дом с балконом и птичьи гнезда на деревьях

.Дом с балконом на белокаменном подклете.jpg
Дом с балконом на белокаменном подклете

.На окраине. По берегу речки Городянки.jpg
На окраине. По берегу речки Городянки

.На окраине. Дом в низине на берегу реки.jpg
На окраине. Дом в низине на берегу реки

За чертой города.jpg
За чертой города

.За чертой города. Неизвестный в зипуне с заплатами.jpg
За чертой города. Неизвестный в зипуне с заплатами

За чертой города. Женщина с поленницей.jpg
За чертой города. Женщина с поленницей

За чертой города. Поленница.jpg
За чертой города. Поленница

.За чертой города. Шайка в сарае.jpg
За чертой города. Шайка в сарае

За чертой города. Прорубь.jpg
За чертой города. Прорубь
Источник: https://humus.livejournal.com/9212048.html
Метки: история, Россия, руза, фото
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