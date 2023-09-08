1930. Руза на снимках З.З.Виноградова
По улицам Рузы. Повалившиеся заборы
По улицам Рузы. Дом, крытый соломой
По улицам Рузы. Запряженные сани
По улицам Рузы. К речке Городянке
По улицам Рузы. У речки Городянки
“Улица. Одноэтажные дома
Над рекой – под горой. Лачуга
Над рекой – под горой. Деревянная стена лачуги
Над рекой – под горой. Деревянная стена лачуги
Над рекой – под горой. Хозяин лачуги
Над рекой – под горой. С весенним льдом – на заработки
В праздник
Вывозка навоза на обобществленные огороды
Обобществлённые огороды. Улица «Профессиональная»
Обобществленные огороды. Сеяные огурцы
Дом с мезонином
Дом, крытый соломой
Река Руза зимой. Возчики льда
Река Руза зимой. Заснеженная река.
Река Руза зимой. Лед, плывущий по реке
Река Руза зимой. Мост через реку
Река Руза зимой. Таяние льда
Церковь на пригорке
Починка часов, золотых и серебряных вещей
Мостик через проток… («дурное имя») – так он значится в одном историческом документе
Дом с балконом и птичьи гнезда на деревьях
Дом с балконом на белокаменном подклете
На окраине. По берегу речки Городянки
На окраине. Дом в низине на берегу реки
За чертой города
За чертой города. Неизвестный в зипуне с заплатами
За чертой города. Женщина с поленницей
За чертой города. Поленница
За чертой города. Шайка в сарае
За чертой города. Прорубь