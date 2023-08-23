Главная » История, Творчество

Из фотоархива Василия Васильевича Сапожникова. Часть 4

51 0


Из фотоархива Василия Васильевича Сапожникова. Часть 1
Из фотоархива Василия Васильевича Сапожникова. Часть 2
Из фотоархива Василия Васильевича Сапожникова. Часть 3

01

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9178774.html
Метки: Алтай, история, Россия, фото, этнография
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Первым потенциальным кандидатом в президенты России стал “колдун-экстремист” Николай Левашов
Свободная энергия своими руками [Знания и Технологии]
ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ АДМИРАЛ ШИШКОВ
Если Бог один, почему Церкви враждуют, и нет мира на земле?
Убедительное доказательство. «Украинцы» — это тюрки, а не славяне.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru