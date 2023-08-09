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1909. Н.А. Гулькевич. Типы и породы лошадей

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Николай Александрович Гулькевич числится в Инспекции ремонтов и запасной кавалерии. Проживает в Спб. Значится в справочнике Весь СПБ в 1901 и 1902 годах Затем проживает в довольно дорогом доме по адресу Спб, Фонтанка 26 . где и значится по 1913 год В 1907-1908 годах получает чин гвардии полковника (кавалерия) и уходит в отставку. В начале 1900х годов он издает книгу по породам лошадей, которую вероятно переиздает при выходке в отставку На 1 января 1915 года Н.А. Гулькевич в чине гвардии полковника находился на службе в Государственном ополчении и был прикомандирован к Главному Артиллерийскому Управлению. В июле 1915 года Гулькевич получил ‘Охранное свидетельство’ (патент) на ‘новый способ бронирования и вооружения тракторного самохода, могущего свободно передвигаться при самых трудных условиях – по пахоте, грязи, снегу, оврагам:’. Изучив возможности ранее полученной техники, Гулькевич выбрал в качестве базы для бронемашины полугусеничный грузовик американской фирмы Allis Chalmers – Motor Truck. Тракторы проходили испытания в Офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Бронирование прототипа полковник согласился произвести за собственный счет. Комиссия одобрила проект и выделила изобретателю средства на достройку машины. Изначально работа велась силами Обуховского сталелитейного завода, но из-за его высокой загруженности военными заказами дальнейшие работы были переданы на Путиловский завод. В ноябре 1916 года первый бронетрактор, получивший имя ‘Илья Муромец’, был закончен. Вероятно сразу после выхода в отставку( а может и ранее) он занялся разработкой специальных ножниц, надеваемых на винтовку или кавалерийскую пику для разрезания проволоки. Ножницы предназначались как для преодоления проволочных заграждений противника, так и для разрушения вражеских линий телеграфной и телефонной связи.

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Источник: https://humus.livejournal.com/9149348.html
Метки: история, книги, Россия, фото
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