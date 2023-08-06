Мачете. Никуда не смыться.
2019 (с) Machete Records. Ярослав Малый.
Твердая рука и чистое сердце,
Взгляд в облака – здесь никуда не деться.
Никуда не скрыться. Никуда не смыться.
Вокруг, Пелена событий. Ты – сам ученик и учитель.
Не суди строго – Это дорога. Всех тут, бывает, заносит немного.
Чтобы точно решить, кто с тобою груб, Слушай голос души, Не движения губ.
Иногда жизнь меняет одна фраза Сам сказал и сам наказан. Знай, твое я – это твоя семья.
Это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал
Но если рядом они – Победа, глория.
Кого любишь ты? С ней храни мечты.
Никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех – это ее успех.
Твой провал – это твои понты. Не ври себе, Не бойся мнения людей.
Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней.
Какая разница, что они крикнут в кураже.
Не важно, что сейчас – Важно, что потом скажут.
Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей. В молчании любимой, в слезах своих детей.
И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке, Твоя клетка – это всего лишь твои ошибки.
Улыбнись. Это твоя жизнь. И все у тебя сложится зашибись.
Главное – чувствовать истину. Остальное не важно.
А правда – правда своя у каждого. Улыбнись. Ты такой один.
И в этом ты прав – значит, непобедим.
И ты порвешь его, Этот замкнутый круг.
Удачи тебе, Удачи, мой друг.