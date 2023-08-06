2019 (с) Machete Records. Ярослав Малый.

Твердая рука и чистое сердце,

Взгляд в облака – здесь никуда не деться.

Никуда не скрыться. Никуда не смыться.

Вокруг, Пелена событий. Ты – сам ученик и учитель.

Не суди строго – Это дорога. Всех тут, бывает, заносит немного.

Чтобы точно решить, кто с тобою груб, Слушай голос души, Не движения губ.

Иногда жизнь меняет одна фраза Сам сказал и сам наказан. Знай, твое я – это твоя семья.

Это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал

Но если рядом они – Победа, глория.

Кого любишь ты? С ней храни мечты.

Никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех – это ее успех.

Твой провал – это твои понты. Не ври себе, Не бойся мнения людей.

Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней.

Какая разница, что они крикнут в кураже.

Не важно, что сейчас – Важно, что потом скажут.

Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей. В молчании любимой, в слезах своих детей.

И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке, Твоя клетка – это всего лишь твои ошибки.

Улыбнись. Это твоя жизнь. И все у тебя сложится зашибись.

Главное – чувствовать истину. Остальное не важно.

А правда – правда своя у каждого. Улыбнись. Ты такой один.

И в этом ты прав – значит, непобедим.

И ты порвешь его, Этот замкнутый круг.

Удачи тебе, Удачи, мой друг.