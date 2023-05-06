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1974. Американец в Сибири

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01. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж
01. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж

01. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж.jpg

02. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж.jpg

03. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж.jpg

04. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж.jpg

05. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж.jpg

06. Новосибирск. Университетский проспект.jpg
06. Новосибирск. Университетский проспект

07. Новосибирск. Мемориал Славы воинам-сибирякам.jpg
07. Новосибирск. Мемориал Славы воинам-сибирякам

08. Новосибирск. Монумент Славы.jpg
08. Новосибирск. Монумент Славы

09. Новосибирск. Новосибирск. Монумент Славы.jpg

10. Новосибирск. Площадь Ленина.jpg
10. Новосибирск. Площадь Ленина

11. Иркутск. Улица Ленина на перекрестке с улицей Карла Маркса.jpg
11. Иркутск. Улица Ленина на перекрестке с улицей Карла Маркса

12. Иркутск. Улица Карла Маркса у перекрестка с улицей Ленина.jpg
12. Иркутск. Улица Карла Маркса у перекрестка с улицей Ленина

13. Иркутск. Улица Карла Маркса возле Иркутского областного краеведческого музея.jpg
13. Иркутск. Улица Карла Маркса возле Иркутского областного краеведческого музея

14. Иркутск. Улица Карла Маркса. Перед Административным корпусом Государственного университета имени А.А. Жданова.jpg
14. Иркутск. Улица Карла Маркса. Перед Административным корпусом Государственного университета имени А.А. Жданова

15. Иркутск. Улица Карла Маркса. Государственный университет имени А.А. Жданова. Административный корпус.jpg
15. Иркутск. Улица Карла Маркса. Государственный университет имени А.А. Жданова. Административный корпус

16. Иркутск. Улица Сухэ-Батора.jpg
16. Иркутск. Улица Сухэ-Батора

17. Иркутск. Улица Маяковского, 12.jpg
17. Иркутск. Улица Маяковского, 12

18. Иркутск.Улица Седова, 5. Управление Производственных Предприятий Облмежколхозстроя.jpg
18. Иркутск.Улица Седова, 5. Управление Производственных Предприятий Облмежколхозстроя

19. Иркутск. Улица Байкальская.jpg
19. Иркутск. Улица Байкальская

20. Байкальский тракт. Вид на поселок Большая Речка.jpg
20. Байкальский тракт. Вид на поселок Большая Речка

21. Байкальский тракт. Вид на поселок Большая Речка.jpg

22. Байкальский тракт. Большая речка. 5 Советская улица.jpg
22. Байкальский тракт. Большая речка. 5 Советская улица

23. Байкальский тракт. Вид на Ангару.jpg
23. Байкальский тракт. Вид на Ангару

24. Байкальский тракт. Вид на Ангару.jpg

25. Байкальский тракт. Вид на поселок Никола.jpg
25. Байкальский тракт. Вид на поселок Никола

26. Байкальский тракт. Никола. Улица Ключевая.jpg
26. Байкальский тракт. Никола. Улица Ключевая

27. Байкальский тракт. Никола. Улица Нагорная, 13.jpg
27. Байкальский тракт. Никола. Улица Нагорная, 13

28. Байкальский тракт. Никола. Улица Нагорная, 15.jpg
28. Байкальский тракт. Никола. Улица Нагорная, 15

29. Байкальский тракт. Никола. Деревянное здание с резными ставнями.jpg
29. Байкальский тракт. Никола. Деревянное здание с резными ставнями

30. Байкальский лимнологический музей.jpg
30. Байкальский лимнологический музей

31. Байкальский тракт. Исток Ангары.jpg
31. Байкальский тракт. Исток Ангары
Источник: https://humus.livejournal.com/8978857.html
Метки: иркутск, история, Новосибирск, Россия, фото
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