1974. Американец в Сибири
01. Новосибирск. Обское море. Центральный пляж
06. Новосибирск. Университетский проспект
07. Новосибирск. Мемориал Славы воинам-сибирякам
08. Новосибирск. Монумент Славы
10. Новосибирск. Площадь Ленина
11. Иркутск. Улица Ленина на перекрестке с улицей Карла Маркса
12. Иркутск. Улица Карла Маркса у перекрестка с улицей Ленина
13. Иркутск. Улица Карла Маркса возле Иркутского областного краеведческого музея
14. Иркутск. Улица Карла Маркса. Перед Административным корпусом Государственного университета имени А.А. Жданова
15. Иркутск. Улица Карла Маркса. Государственный университет имени А.А. Жданова. Административный корпус
16. Иркутск. Улица Сухэ-Батора
17. Иркутск. Улица Маяковского, 12
18. Иркутск.Улица Седова, 5. Управление Производственных Предприятий Облмежколхозстроя
19. Иркутск. Улица Байкальская
20. Байкальский тракт. Вид на поселок Большая Речка
22. Байкальский тракт. Большая речка. 5 Советская улица
23. Байкальский тракт. Вид на Ангару
25. Байкальский тракт. Вид на поселок Никола
26. Байкальский тракт. Никола. Улица Ключевая
27. Байкальский тракт. Никола. Улица Нагорная, 13
28. Байкальский тракт. Никола. Улица Нагорная, 15
29. Байкальский тракт. Никола. Деревянное здание с резными ставнями
30. Байкальский лимнологический музей
31. Байкальский тракт. Исток Ангары