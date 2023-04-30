1974. Американец в Самарканде и Бухаре
Самарканд. Сиабский рынок. Очередь на въезд
Самарканд. Сиабский рынок. Ослики тогда парковались бесплатно
Самарканд. Сиабский рынок
Самарканд. Сиабский рынок. Ряд бахчевых
Самарканд. Сиабский рынок. Ряд бахчевых. Почтовое отделение
Самарканд. Сиабский рынок, овощной ряд
Самарканд. Сиабский рынок. У крытых рядов
Самарканд. Сиабский рынок. Крытые ряды
Самарканд. Ташкентская улица
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Самарканд. Летняя мечеть комплекса Ходжи Ахрара
Без подписи
Бухара. Вид на строящийся Дом Советов
Бухара. Вид на строящийся Дом Советов
Бухара. Стена крепости.
Бухара. Павильон ГАЗ-ВОДА
Бухара. Угол улиц Коммунаров и Балиманова