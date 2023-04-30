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1974. Американец в Самарканде и Бухаре

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Самарканд. Сиабский рынок, Очередь на въезд
Самарканд. Сиабский рынок. Очередь на въезд

Самарканд. Сиабский рынок. Ослики тогда парковались бесплатно.jpg
Самарканд. Сиабский рынок. Ослики тогда парковались бесплатно

Самарканд. Сиабский рынок.jpg
Самарканд. Сиабский рынок

Самарканд. Сиабский рынок. Ряд бахчевых.jpg
Самарканд. Сиабский рынок. Ряд бахчевых

Самарканд. Сиабский рынок. Ряд бахчевых. Почтовое отделение.jpg
Самарканд. Сиабский рынок. Ряд бахчевых. Почтовое отделение

Самарканд. Сиабский рынок, овощной ряд.jpg
Самарканд. Сиабский рынок, овощной ряд

Самарканд. Сиабский рынок, у крытых рядов.jpg
Самарканд. Сиабский рынок. У крытых рядов

Самарканд. Сиабский рынок. Крытые ряды.jpg
Самарканд. Сиабский рынок. Крытые ряды

Самарканд. Ташкентская улица.jpg
Самарканд. Ташкентская улица

Самарканд.jpg
Без подписи

Самарканд. Летняя мечеть комплекса Ходжи Ахрара.jpg
Самарканд. Летняя мечеть комплекса Ходжи Ахрара

Самарканд. .jpg
Без подписи

Бухара. Вид на строящийся Дом Советов.jpg
Бухара. Вид на строящийся Дом Советов

Бухара. Вид на строящийся Дом Советов (2).jpg
Бухара. Вид на строящийся Дом Советов

Бухара. Стена крепости.jpg
Бухара. Стена крепости.

Бухара. Павильон ГАЗ-ВОДА.jpg
Бухара. Павильон ГАЗ-ВОДА

Бухара. Угол улиц Коммунаров и Балиманова.jpg
Бухара. Угол улиц Коммунаров и Балиманова
Источник: https://humus.livejournal.com/8967833.html
Метки: бухара, история, Россия, самарканд, средняя азия, туркестан, фото
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