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1964. Анри Дорион на Украине

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01. Львов. Рынок01. Львов. Рынок

02. Львов. Проспект Ленина.jpg
02. Львов. Проспект Ленина

03. Червоноармейск. Церковь Александра Невского.jpg
03. Червоноармейск. Церковь Александра Невского

04. Полтава. Театральная площадь.jpg
04. Полтава. Театральная площадь

05. Житомир. Ворота ВДНХ.jpg
05. Житомир. Ворота ВДНХ

06. Житомир. Дом культуры.jpg
06. Житомир. Дом культуры

07. Житомир. Преображенский собор.jpg
07. Житомир. Преображенский собор

08. Харьков. Благовещенский собор.jpg
08. Харьков. Благовещенский собор

09. Харьков. Медицинский институт.jpg
09. Харьков. Медицинский институт

10. Харьков. Вид на Благовещенский собор.jpg
10. Харьков. Вид на Благовещенский собор

11. Харьков. Покровский собор.jpg
11. Харьков. Покровский собор

12. Харьков. Дворец бракосочетаний.jpg
12. Харьков. Дворец бракосочетаний

13. Харьков. Памятник Тарасу Шевченко.jpg
13. Харьков. Памятник Тарасу Шевченко

14. Киев. Крещатик.jpg
14. Киев. Крещатик

15. Киев. Вид на Крещатик с улицы Ленина.jpg
15. Киев. Вид на Крещатик с улицы Ленина

16. Киев. Крещатик.jpg
16. Киев. Крещатик

17. Киев. Памятник князю Владимиру.jpg
17. Киев. Памятник князю Владимиру

18. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого.jpg
18. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого

19. Киев. Здание Киевского обкома КПСС.jpg
19. Киев. Здание Киевского обкома КПСС

20. Киев. Гостиница Москва.jpg
20. Киев. Гостиница Москва

21. Киев. Главный вход на Выставку передового опыта в народном хозяйстве УССР.jpg
21. Киев. Главный вход на Выставку передового опыта в народном хозяйстве УССР

22. Киев. Выставка передового опыта в народном хозяйстве УССР.jpg
22. Киев. Выставка передового опыта в народном хозяйстве УССР

23. Троицкая надвратная церковь.jpg
23. Троицкая надвратная церковь

24. Киев. Троицкая надвратная церковь.jpg
24. Киев. Троицкая надвратная церковь

25. Киев. Колокольня Софийского собора.jpg
25. Киев. Колокольня Софийского собора

26. Киев. Трапезный храм Преподобных Антония и Феодосия.jpg
26. Киев. Трапезный храм Преподобных Антония и Феодосия

27. Киев. Андреевская церковь.jpg
27. Киев. Андреевская церковь
Источник: https://humus.livejournal.com/8930134.html
Метки: житомир, история, Киев, львов, полтава, Россия, фото, Харьков
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