1964. Анри Дорион на Украине
01. Львов. Рынок
02. Львов. Проспект Ленина
03. Червоноармейск. Церковь Александра Невского
04. Полтава. Театральная площадь
05. Житомир. Ворота ВДНХ
06. Житомир. Дом культуры
07. Житомир. Преображенский собор
08. Харьков. Благовещенский собор
09. Харьков. Медицинский институт
10. Харьков. Вид на Благовещенский собор
11. Харьков. Покровский собор
12. Харьков. Дворец бракосочетаний
13. Харьков. Памятник Тарасу Шевченко
14. Киев. Крещатик
15. Киев. Вид на Крещатик с улицы Ленина
16. Киев. Крещатик
17. Киев. Памятник князю Владимиру
18. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого
19. Киев. Здание Киевского обкома КПСС
20. Киев. Гостиница Москва
21. Киев. Главный вход на Выставку передового опыта в народном хозяйстве УССР
22. Киев. Выставка передового опыта в народном хозяйстве УССР
23. Троицкая надвратная церковь
24. Киев. Троицкая надвратная церковь
25. Киев. Колокольня Софийского собора
26. Киев. Трапезный храм Преподобных Антония и Феодосия
27. Киев. Андреевская церковь