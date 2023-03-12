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1983. Геррит Ортхейс в Одессе

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01. Преображенская улица.jpg
01. Преображенская улица

02. Рынок.jpg
02. Рынок

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10. Возле рынка.jpg
10. Возле рынка

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11. Молдаванка

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Источник: https://humus.livejournal.com/8884687.html
Метки: история, одесса, Россия, фото
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