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1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 5

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1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 2
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 3
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 4

01. 1992. Узбекская девушка в платке
01. 1992. Узбекская девушка в платке

02. 1992. Туркменская женщина в традиционном платье.jpg
02. 1992. Туркменская женщина в традиционном платье

03. 1992. Плачущая женщина на похоронах. Иссык-Куль, Киргизия.jpg
03. 1992. Плачущая женщина на похоронах. Иссык-Куль, Киргизия

04. 1993. Группа женщин в традиционной одежде.jpg
04. 1993. Группа женщин в традиционной одежде

05. 1992. Женщины в традиционной одежде на Рождество.jpg
05. 1992. Женщины в традиционной одежде на Рождество

06. 1992. Мужчина за рулем в снегу.jpg
06. 1992. Мужчина за рулем в снегу

07. 1992. Мужчина за рулем фургона.jpg
07. 1992. Мужчина за рулем фургона

08. 1992. Человек с замороженными усами.jpg
08. 1992. Человек с замороженными усами

09. 1992. Фабричный рабочий в противогазе. Мари, Туркменистан.jpg
09. 1992. Фабричный рабочий в противогазе. Мари, Туркменистан

10. 1992. Рабочие демонтируют доменную печь.jpg
10. 1992. Рабочие демонтируют доменную печь

11. 1992. Диспетчерская Ямбургского газового месторождения.jpg
11. 1992. Диспетчерская Ямбургского газового месторождения

12. 1992. Телега едет по Юрмальскому шоссе.jpg
12. 1992. Телега едет по Юрмальскому шоссе

13. 1992. Статуя Голубя мира на автобусной остановке.jpg
13. 1992. Статуя Голубя мира на автобусной остановке

14. 1992. Вода, текущая из крана, загрязнена нефтью.jpg
14. 1992. Вода, текущая из крана, загрязнена нефтью

15. 1993. Дети купаются в реке Клязьма.jpg
15. 1993. Дети купаются в реке Клязьма

16. 1993. Москва. Калужская площадь.jpg
16. 1993. Москва. Калужская площадь

17. 1993. Москва. Мать в больнице с сыном.jpg
17. 1993. Москва. Мать в больнице с сыном

18. 1993. Москва. Москва. Врачи не могут реанимировать женщину, совершившую суицид.jpg
18. 1993. Москва. Москва. Врачи не могут реанимировать женщину, совершившую суицид

19. 1993. Москва. Самоубийца на больничной койке в Москве.jpg
19. 1993. Москва. Самоубийца на больничной койке в Москве

20. 1993. Москва. Работник больницы ухаживает за алкоголиком.jpg
20. 1993. Москва. Работник больницы ухаживает за алкоголиком

21. 1993. Москва. Мужчины и женщины стоят у гигантской пачки сигарет.jpg
21. 1993. Москва. Мужчины и женщины стоят у гигантской пачки сигарет

22. 1993. Москва. Женский бокс.jpg
22. 1993. Москва. Женский бокс

23. 1993. Мужчина с поднятыми бровями.jpg
23. 1993. Мужчина с поднятыми бровями

24. 1993. Подмосковье. Рабочие на скотобойне.jpg
24. 1993. Подмосковье. Рабочие на скотобойне

25. 1993. Еврейские мальчики в молдавской синагоге.jpg
25. 1993. Еврейские мальчики в молдавской синагоге

26. 1993. Мужчина предлагает вино.jpg
26. 1993. Мужчина предлагает вино

27. 1993. Мирча Снегур на парламентской сессии Молдовы.jpg
27. 1993. Мирча Снегур на парламентской сессии Молдовы

28. 1993. Химический завод «Химопетрол».jpg
28. 1993. Химический завод «Химопетрол»
Источник: https://humus.livejournal.com/8882865.html
Метки: история, Россия, фото
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