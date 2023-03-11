1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 5
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 2
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 3
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 4
01. 1992. Узбекская девушка в платке
02. 1992. Туркменская женщина в традиционном платье
03. 1992. Плачущая женщина на похоронах. Иссык-Куль, Киргизия
04. 1993. Группа женщин в традиционной одежде
05. 1992. Женщины в традиционной одежде на Рождество
06. 1992. Мужчина за рулем в снегу
07. 1992. Мужчина за рулем фургона
08. 1992. Человек с замороженными усами
09. 1992. Фабричный рабочий в противогазе. Мари, Туркменистан
10. 1992. Рабочие демонтируют доменную печь
11. 1992. Диспетчерская Ямбургского газового месторождения
12. 1992. Телега едет по Юрмальскому шоссе
13. 1992. Статуя Голубя мира на автобусной остановке
14. 1992. Вода, текущая из крана, загрязнена нефтью
15. 1993. Дети купаются в реке Клязьма
16. 1993. Москва. Калужская площадь
17. 1993. Москва. Мать в больнице с сыном
18. 1993. Москва. Москва. Врачи не могут реанимировать женщину, совершившую суицид
19. 1993. Москва. Самоубийца на больничной койке в Москве
20. 1993. Москва. Работник больницы ухаживает за алкоголиком
21. 1993. Москва. Мужчины и женщины стоят у гигантской пачки сигарет
22. 1993. Москва. Женский бокс
23. 1993. Мужчина с поднятыми бровями
24. 1993. Подмосковье. Рабочие на скотобойне
25. 1993. Еврейские мальчики в молдавской синагоге
26. 1993. Мужчина предлагает вино
27. 1993. Мирча Снегур на парламентской сессии Молдовы
28. 1993. Химический завод «Химопетрол»