Всего за четыре месяца до разгона Советской власти, завершившегося массовыми расстрелами защитников Верховного Совета, в России произошло знаменательное событие. 27 апреля 1993 года в Москве родился мальчик Петя. Сегодня это знаменитый скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем. Именно от него я узнал, что «виртуозно» в переводе с итальянского на Русский – Доблестно! Честно скажу, что более доблестного Мужчину среди молодых людей, особенно музыкантов, я ещё не видел. Сегодня у него берут интервью, вот фрагмент одного из них:

- Я езжу на Донбасс каждый месяц на 5–6 дней. Тогда, в мае, мы поехали по боевым позициям батальона «Русь». Четыре разные роты, каждая из которых находилась на боевых позициях на передовой. У меня было восемь выступлений, из которых половина прошла буквально в 300–500 метрах от позиций нацистов. У нас даже осталось видео, как мы с Тамерланом играем на танке, потом с него спускаемся. После чего бойцы убирают ветки с танка, и он прямо от нас уходит в бой.

Фото – рисунок художника. И мы покажем лицо героя, как его увидели. В меру возможности показать словами. Чтобы вы убедились: вопреки всему, Русь породила воинов, которые обязательно победят в мировой Битве Конца, невольными, но центральными участниками которой мы оказались.

Открыв в очередной раз интернет, зайдя в клуб «Улица Правды», я не увидел привычных преподавателей Факультета высшего управления, а услышал… музыку. Солист Большого Театра Сергей Москальков со знакомым баритоном, которого я не раз видел рядом с основателем Небополитики Андреем Девятовым и незнакомый молодой человек со скрипкой. Это – Пётр Лундстрем, музыкант в трёх поколениях. А какого роду-племени? Рассказывая о своих корнях, Пётр фактически показал историю России. Пра-пра-прадед был народовольецем, покушался на царя. Потом в кандалах прошёл из Одессы до Забайлья, где, как выразился Пётр, «мыл золото во славу Его Императрорского Величества». Оттуда, из Забайкалья, пошла шведская ветвь Лундстремов. Другой пра-пра-прадед, Франц Карлович Лундстрем в Казани построил первую в России паровую машину. КВДЖ, Харбин, ГУЛАГ, Великая Отечественная, - все этапы Родины, героические и трагические – это биография Предков, которых Пётр Леонидович помнит по именам-отчествам. Помнит и недавнюю эйфорию «Крым наш», писал по аналогии с царями «Путин Крымский», возбуждался «Русской весной». Но тут же дал интересную деталь. Возвращались в 2015 году на самолёте «Аэрофлота» из Испании. Пилот попался с юмором:

- В Москве прекрасная погода, но премьера пока не сняли.

И весь салон на вторую часть сообщения отреагировал единым огорчительным возгласом: «У—у-у…»

Музыкант деликатен. Он уточняет, что речь о том, который сегодня переобулся в «ястреба». Но европейские кроссовочки торчат навсегда! Помнит молодёжь, знает про страшный урон, нанесённый Родине без последующего наказания. Так гасится прилив народной энергии…

Хочется подробней рассказывать о Петре потому, что это голос, образ будущей России. При всём уважении к Путину, не принадлежа ни к одной политической партии, он голосовал за Грудинина. Понимал прекрасно, что крестьянин не пройдёт, но хотелось показать Владимиру Владимировичу, «что мы за левый поворот». Зрелая, талантливая молодёжь за поворот вообще. Если смотреть на географическую карту мира, он правый. Как-то сочувственно Пётр Леонидович сказал, что Путин по-прежнему видит нас в содружестве европейских народов. А это совсем не так. Мы – Восток! А что и как делать?

Сокращая текст, не закавычивая прямую речь, поскольку это разделяют многие разумные от народа, перечислю главное, сказанное Доблестным гражданином будущей России.

Сопротивление через созидание. Патриотизм через профессионализм. Лишь создавая и созидая что-то реально существующее, можно изменить абсолютно всё, а также сопротивляться окружающей обстановке. Самое главное сейчас для нашей страны — это то, чтобы каждый из нас делал что-то наилучшим образом, по высшему разряду. Нам нужны именно профессионалы-патриоты.

Что касается краткосрочных перспектив, то стоит понимать, что всё будет возможно лишь в случае нашей победы на фронте. А она неизбежна. Развала России мы не допустим. Многие люди до сих пор не понимают, что происходит, несмотря на мобилизацию. Это экзистенциональный конфликт, а не «семейный», как было в Чечне. В ходе этой войны решается, будет ли в качестве этноса существовать Русский народ.

Лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» рано или поздно для всей нашей страны станет определяющим. Без тыла не может быть победы на фронте. Нам неизбежно придётся воевать не только на войне, но и внутри страны, в культуре. Страна полна людей, которые захлёбываются в ненависти к России. Огромная часть «элиты» - прозападная. Русская цивилизация не является составной частью западноевропейской цивилизации. Русский народ — это больше, чем нация. Русские включают в себя более 200 народностей. У нашей цивилизации есть свой ареал обитания, а также сфера национальных интересов. Мы будем решать вопросы нашей национальной безопасности там, где это понадобится. Украина является агрессивным, русофобским, враждебным для нас государством. Она поставила своей целью уничтожение России и русской культуры. В целях нашей национальной безопасности мы будем вынуждены врага «демонтировать». С таким государством мы не уживёмся. Война с Украиной — это огромная трагедия для всего русского народа. Россия всегда проходила эти испытания и выходила победителем.

Пора понять: гражданская война вчистую закончилась 22 июня 1941 года. И была Победа. Та война, которая спровоцирована госпереворотом девяностых, закончилась 24 февраля 2022 года. Нет больше «красных и белых», есть только Русские и враги!

Как победить в «культурной» войне? Существует необходимость создания Государственного комитета культурной обороны. Власть нас сейчас не интересует в качестве конечной цели, она является инструментом. Мы хотим влиять, на то, что сейчас происходит в стране. Государственная культурная политика может быть изменена только «сверху». Простой народ её изменить не сможет.

У власти России существуют проблемы целеполагания. Никто не знает, куда мы движемся. У Запада есть четкая стратегия — уничтожение нашей страны, и они целенаправленно к ней идут. Наша идеология расплывчата и непонятна.

Ясно лишь одно: на Украине мы хотим устранить угрозу для нашего народа и существования России, забрать всех людей вместе с землями, которые хотят быть на нашей стороне.

Деконструирование украинской организации — основная цель специальной военной операции. Всё идёт к тому, что Россия постепенно разворачивается на восток и отворачивается от запада. Пути возрождения русской культуры необходимо продумать и начать реализовывать уже сейчас, чтобы выиграть не только войну с Украиной, но и Мировую войну, в которой ключ к победе - культура. Чтобы плыть правильным курсом, этот курс должен быть заявлен, а культура – это навигационная система.

Пётр Лундстрем Сергею Москалькову по возрасту в сыновья годится. Старший больше слушает, чем говорит. Однако страшное слово «Смерш», от которого содрогались все враги в Великую Отечественную, признесено Москальковым как суть культурной деятельности Лундстрема и его соратников. Но молодой пашет глубже! Он напоминает и опыт Родины 1937 года. Даже потенциальных предателей зачистили. Только на этот раз не надо никого репрессировать, давать тюремные сроки. Надо дать возможность настоящим профессионалам делать своё дело! Хотя бы один канал на ТВ! У тех чиновников, что сегодня заняли «круговую оборону», иного выхода просто нет. Их «оборона» будет сметена в любом случае. Проигрыш РФ – в первую очередь конец всей «элите»!

Дату рождения Петра Лундстрема знаменательным событием я назвал не случайно. Сколько таких родилось на Руси? Скоро узнаем.

Мы сами пошли на эту Войну –

никто нас не призывал.

Ушли без оркестров, речей за страну –

никто нас не провожал.

… Война затяжная, Война без границ

И Враг наш коварен и крут –

Но мы не бежим и не падаем ниц

Бессильны что пряник, что кнут.

Это написал Алексей Назаревский, соратник Андрея Девятова, тоже выпускник Военного Института иностранных языков Красной Армии, на заре рождения Русской доктрины Победы под дерзким названием Небополитика. В марте ей исполнится 20 лет. И в бой идут уже не одни «старики». Ура!

Эдуард Наипов,

Кострома