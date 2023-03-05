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1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 4

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1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 2
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 3

21.1992. Москва. Прогулка геев возле Большого театра ночью
21.1992. Москва. Прогулка геев возле Большого театра ночью

22. 1992. Торговцы спят в хабаровском аэропорту.jpg
22. 1992. Торговцы спят в хабаровском аэропорту

23. 1992. Место первого советского ядерного взрыва недалеко от Курчатова, Казахстан.jpg
23. 1992. Место первого советского ядерного взрыва недалеко от Курчатова, Казахстан

24. 1992. Итуруп. Мужчина в горячем источнике на Курильских островах.jpg
24. 1992. Итуруп. Мужчина в горячем источнике на Курильских островах

25. 1992. Женщины в пустом магазине.jpg
25. 1992. Женщины в пустом магазине

26. 1992. Лошадь с повозкой возле колхоза.jpg
26. 1992. Лошадь с повозкой возле колхоза

27. 1992. Матери и дети в сибирском городке.jpg
27. 1992. Матери и дети в сибирском городке

28. 1992. Мужчина вытаскивает кабель из сугроба.jpg
28. 1992. Мужчина вытаскивает кабель из сугроба

29. 1992. Мужчина спит за столом в столовой.jpg
29. 1992. Мужчина спит за столом в столовой

30. 1992. Солдат убирает заграждения для машины на границе Туркменистана и Ирана.jpg
30. 1992. Солдат убирает заграждения для машины на границе Туркменистана и Ирана

31. 1992. Южно-Сахалинск. Корейские девушки готовятся к традиционному танцу.jpg
31. 1992. Южно-Сахалинск. Корейские девушки готовятся к традиционному танцу

32. 1992. Молодожены фотографируются.jpg
32. 1992. Молодожены фотографируются

33. 1992. Рабочий перед кучей мусора.jpg
33. 1992. Рабочий перед кучей мусора

34. 1992. Рабочие на заводе.jpg
34. 1992. Рабочие на заводе

35. 1992. Заведующий производством механической обработки стали.jpg
35. 1992. Заведующий производством механической обработки стали

36. 1992. Человек, стоящий среди плавильных котлов с сурьмой на сурьмяном комбинате. Кадамжай, Кыргизстан.jpg
36. 1992. Человек, стоящий среди плавильных котлов с сурьмой на сурьмяном комбинате. Кадамжай, Кыргизстан

37. 1992. Бурение природного газа.jpg
37. 1992. Бурение скважины природного газа

38. 1992. Мужчина идет к нефтяным скважинам в Сибири.jpg
38. 1992. Мужчина идет к нефтяным скважинам в Сибири

39. 1992. Рабочие Боворенковского газоразведочного лагеря.jpg
39. 1992. Рабочие Боворенковского газоразведочного лагеря

40. 1992. Восход солнца над мертвым лесом.jpg
40. 1992. Восход солнца над мертвым лесом
Источник: https://humus.livejournal.com/8871945.html
Метки: история, Россия, фото
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