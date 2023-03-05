1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 4
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 2
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 3
21.1992. Москва. Прогулка геев возле Большого театра ночью
22. 1992. Торговцы спят в хабаровском аэропорту
23. 1992. Место первого советского ядерного взрыва недалеко от Курчатова, Казахстан
24. 1992. Итуруп. Мужчина в горячем источнике на Курильских островах
25. 1992. Женщины в пустом магазине
26. 1992. Лошадь с повозкой возле колхоза
27. 1992. Матери и дети в сибирском городке
28. 1992. Мужчина вытаскивает кабель из сугроба
29. 1992. Мужчина спит за столом в столовой
30. 1992. Солдат убирает заграждения для машины на границе Туркменистана и Ирана
31. 1992. Южно-Сахалинск. Корейские девушки готовятся к традиционному танцу
32. 1992. Молодожены фотографируются
33. 1992. Рабочий перед кучей мусора
34. 1992. Рабочие на заводе
35. 1992. Заведующий производством механической обработки стали
36. 1992. Человек, стоящий среди плавильных котлов с сурьмой на сурьмяном комбинате. Кадамжай, Кыргизстан
37. 1992. Бурение скважины природного газа
38. 1992. Мужчина идет к нефтяным скважинам в Сибири
39. 1992. Рабочие Боворенковского газоразведочного лагеря
40. 1992. Восход солнца над мертвым лесом