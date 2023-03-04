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Пеликан посреди нуля: свыше 1000 артековцев и вожатых выстроились в форме эмблемы Года педагога и наставника

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В МДЦ «Артек» дали старт Году педагога и наставника, устроив масштабный флэшмоб. Школьники и их наставников создали «живую» картину размером 1,8 тыс. кв. метров. О тематике текущего года 2 марта объявил президент страны Владимир Путин.

Свыше тысячи артековцев и вожатых с флагами России в руках вышли на площадь перед корпусом «Вожатый». Они выстроились в форме числа 2023 с вписанной в нее фигурой пеликана. Именно так выглядит эмблема текущего года, который указом президента был посвящен педагогам и наставникам.

 «Это знаковое событие для образовательного сообщества, для каждого, кто причастен к воспитанию и образованию детей. “Артек” ждет год, насыщенный событиями, новыми проектами, раскрывающими возможности как педагогов, так и их юных воспитанников. Ребята знакомятся с великими русскими учеными и учителями, которые внесли огромный вклад в педагогическую деятельность нашей страны», – напутствовал собравшихся директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Огромный досуговый комплекс на крымском побережье на сегодня считается передовиком образовательной сферы. Помимо инфраструктуры для детского отдыха в него входят средняя общеобразовательная школа и детский сад. Программы «Артека» считаются одними из лучших, вожатые и педагоги центра регулярно повышают квалификацию.

Однако педагогическая работа – это не единственное, что доведено в «Артеке» до совершенства. Условия пребывания для детей также обеспечены на самом высоком уровне. На территории центра расположены корпуса с комфортными спальнями, а кормят отдыхающих в столовых, больше похожих на тематические кафе. Задача обеспечить вкусной и полезной едой лежит на профессионалах специализированных комбинатов. Не удивительно, про каждый прием пищи похож на пиршество.

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Питание в «Артеке» пятиразовое. При этом у посетителей столовой есть выбор из трех комплексов. Ввиду высокой интенсивности образовательных и досуговых программ артековцы получают увеличенную норму овощей и фруктов. В самом меню можно встретить разнообразие блюд национальных кухонь мира: испанский салат-коктейль с курицей и фруктами, итальянскую пасту с ветчиной и томатом, китайский суп-лапшу и другое.

Особой популярностью у детей пользуется зона анимации, где можно получить «с пылу, с жару» порцию вафель и блинов, а также топпинги к ним, фрукты, зефир, печенье и другое. Повара «Артека» тоже примеряют на себя  педагогическую роль – они проводят для ребят кулинарные мастер-классы. Так, во время празднования Масленицы темой занятия стали блины с начинкой. Артековцы даже освоили молекулярную кухню – научились готовить икру из лимонов, выращенных в оранжерее под Аю-Дагом.

В «Артеке» работает целая сеть спортивных объектов: теннисные корты, футбольные площадки, бассейны, веревочный парк. На базе центра организованы киностудия, театральная студия, медиацентр и многое другое.

 

 

Метки: Артек
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