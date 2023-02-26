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1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 2

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1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1

25. 1991. Нижневартовск. Мальчик в буденовке
25. 1991. Нижневартовск. Мальчик в буденовке

26. 1991. Нижневартовск. Рабочий рядом с коксовыми печами.jpg
26. 1991. Нижневартовск. Рабочий рядом с коксовыми печами

27. 1991. Новокузнецк. Многоквартирный дом советской постройки.jpg
27. 1991. Новокузнецк. Многоквартирный дом советской постройки

28. 1991. Магнитогорск. Куранты.jpg
28. 1991. Магнитогорск. Куранты

29. 1991. Магнитогорск. Дома на проспекте Ленина.jpg
29. 1991. Магнитогорск. Дома на проспекте Ленина

30. 1991. Магнитогорск. Перекресток проспекта Ленина и улицы Труда.jpg
30. 1991. Магнитогорск. Перекресток проспекта Ленина и улицы Труда

31. 1991. Магнитогорск. Т-10 на площади Победы.jpg
31. 1991. Магнитогорск. Т-10 на площади Победы

32.1991. Магнитогорск. Улица Труда.jpg
32.1991. Магнитогорск. Улица Труда

33. 1991. Магнитогорск. Награды вручены за выполнение фабричных норм.jpg
33. 1991. Магнитогорск. Награды вручены за выполнение фабричных норм

34. 1991. Магнитогорск. Печной цех на сталелитейном заводе.jpg
34. 1991. Магнитогорск. Печной цех на сталелитейном заводе

35. 1991. Доменщик металлургического комбината им. В.И. Ленина.jpg
35. 1991. Доменщик металлургического комбината им. В.И. Ленина

36. 1991. Альметьевск. Индустриальный пейзаж.jpg
36. 1991. Альметьевск. Индустриальный пейзаж

37. 1991. Новый Уренгой. Промышленный резервуар для газа превратился в дом.jpg
37. 1991. Новый Уренгой. Промышленный резервуар для газа превратился в дом

38. 1991. Снег на улицах Сургута.jpg
38. 1991. Снег на улицах Сургута.j

39. 1991. Сургут. Проспект Ленина.jpg
39. 1991. Сургут. Проспект Ленина

40. 1991. Проходная завода.jpg
40. 1991. Проходная завода

41. 1991. Рабочий.jpg
41. 1991. Рабочий

42. 1991. Пожарный шланг проходит через дверь.jpg
42. 1991. Пожарный шланг проходит через дверь

43. 1991. Рабочие на буровой платформе.jpg
43. 1991. Рабочие на буровой платформе

44. 1991. Экскаватор тонет в луже сырой нефти.jpg
44. 1991. Экскаватор тонет в луже сырой нефти

45. 1991. Пожилая женщина внутри Часовни святого Казимира (Ружаны).jpg
45. 1991. Пожилая женщина внутри Часовни святого Казимира (Ружаны)

46. 1991. Тирасполь. Мемориал Славы.jpg
46. 1991. Тирасполь. Мемориал Славы

47. 1991. Мертвый младенец в больнице.jpg
47. 1991. Мертвый младенец в больнице
Источник: https://humus.livejournal.com/8858406.html
Метки: история, Россия, фото
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