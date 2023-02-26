1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 2
1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1
25. 1991. Нижневартовск. Мальчик в буденовке
26. 1991. Нижневартовск. Рабочий рядом с коксовыми печами
27. 1991. Новокузнецк. Многоквартирный дом советской постройки
28. 1991. Магнитогорск. Куранты
29. 1991. Магнитогорск. Дома на проспекте Ленина
30. 1991. Магнитогорск. Перекресток проспекта Ленина и улицы Труда
31. 1991. Магнитогорск. Т-10 на площади Победы
32.1991. Магнитогорск. Улица Труда
33. 1991. Магнитогорск. Награды вручены за выполнение фабричных норм
34. 1991. Магнитогорск. Печной цех на сталелитейном заводе
35. 1991. Доменщик металлургического комбината им. В.И. Ленина
36. 1991. Альметьевск. Индустриальный пейзаж
37. 1991. Новый Уренгой. Промышленный резервуар для газа превратился в дом
38. 1991. Снег на улицах Сургута.j
39. 1991. Сургут. Проспект Ленина
40. 1991. Проходная завода
41. 1991. Рабочий
42. 1991. Пожарный шланг проходит через дверь
43. 1991. Рабочие на буровой платформе
44. 1991. Экскаватор тонет в луже сырой нефти
45. 1991. Пожилая женщина внутри Часовни святого Казимира (Ружаны)
46. 1991. Тирасполь. Мемориал Славы
47. 1991. Мертвый младенец в больнице