1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1
01. 1990. Памятник советским труженикам
02. 1990. Гниющие лодки в бывшем Аральском море
03. 1990. Боровка. Воинская часть. Солдат сварщик
04. 1990. Рабочие везут деревья на велосипедах
05. 1990. Женщина в меховой шапке
06. 1990. Москва. Русские матрешки
07. 1991. «Женщина сгребает листья перед бюстом Ленина»
08. 1991. «Мужчина в астраханской шапке»
09. 1991. Мужчины с багажом в снегу
10. 1991. Гребенки. Женщины переносят корм для животных
11. 1991. Завод по переработке ядерного топлива
12. 1991. Губадлы (Азербайджан). Армянка сидит со всем её имуществом. Карабахский конфликт
13. 1991. Женщина кричит на митинге
14. 1991. Заключенные Сафоновской тюрьмы
15. 1991. Врач наблюдает за рвотой заключенного-алкоголика
16. 1991. Москва. Продавцы в пустом обувном магазине
17. 1991. Москва. Проспект Калинина
18. 1991.« Москва. Дорожный знак с русским текстом»
19. 1991. Москва. Надгробие на Новодевичьем кладбище
20. 1991. Одна из поволжских немок на Алтае
21. 1991. Елец. Заключенный Елецкой тюрьмы строгого режима
22. 1991. Елец. Тюремная сторожевая собака
23. 1991. Борис Пуго на пресс-конференции
24. 1991. Геннадий Янаев сморкается на пресс-конференции