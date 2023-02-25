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1990-1993. Шепард Шербелл. «Картины с края времен СССР». Часть 1

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01. 1990. Памятник советским труженикам
01. 1990. Памятник советским труженикам

02. 1990. Гниющие лодки в бывшем Аральском море.jpg
02. 1990. Гниющие лодки в бывшем Аральском море

03. 1990. Боровка. Воинская часть. Солдат сварщик.jpg
03. 1990. Боровка. Воинская часть. Солдат сварщик

04. 1990. Рабочие везут деревья на велосипедах.jpg
04. 1990. Рабочие везут деревья на велосипедах

05. 1990. Женщина в меховой шапке.jpg
05. 1990. Женщина в меховой шапке

06. 1990. Москва. Русские матрешки.jpg
06. 1990. Москва. Русские матрешки

07. 1991. Женщина сгребает листья перед бюстом Ленина.jpg
07. 1991. «Женщина сгребает листья перед бюстом Ленина»

08. 1991. «Мужчина в астраханской шапке».jpg
08. 1991. «Мужчина в астраханской шапке»

09. 1991. Мужчины с багажом в снегу.jpg
09. 1991. Мужчины с багажом в снегу

10. 1991. Гребенки. Женщины переносят корм для животных.jpg
10. 1991. Гребенки. Женщины переносят корм для животных

11. 1991. Завод по переработке ядерного топлива.jpg
11. 1991. Завод по переработке ядерного топлива

12. 1991. Губадлы (Азербайджан). Армянка сидит со всем её имуществом. Карабахский конфликт.jpg
12. 1991. Губадлы (Азербайджан). Армянка сидит со всем её имуществом. Карабахский конфликт

13. 1991. Женщина кричит на митинге.jpg
13. 1991. Женщина кричит на митинге

14. 1991. Заключенные Сафоновской тюрьмы.jpg
14. 1991. Заключенные Сафоновской тюрьмы

15. 1991. Врач наблюдает за рвотой заключенного-алкоголика.jpg
15. 1991. Врач наблюдает за рвотой заключенного-алкоголика

16. 1991. Москва. Продавцы в пустом обувном магазине.jpg
16. 1991. Москва. Продавцы в пустом обувном магазине

17. 1991. Москва. Проспект Калинина.jpg
17. 1991. Москва. Проспект Калинина

18. 1991. Москва. Дорожный знак с русским текстом.jpg
18. 1991.« Москва. Дорожный знак с русским текстом»

19. 1991. Москва. Надгробие на Новодевичьем кладбище.jpg
19. 1991. Москва. Надгробие на Новодевичьем кладбище

20. 1991. Одна из поволжских немцев на Алтае.jpg
20. 1991. Одна из поволжских немок на Алтае

21. 1991. Елец. Заключенный Елецкой тюрьмы строгого режима.jpg
21. 1991. Елец. Заключенный Елецкой тюрьмы строгого режима

22. 1991. Елец. Тюремная сторожевая собака.jpg
22. 1991. Елец. Тюремная сторожевая собака

23. 1991. Борис Пуго на пресс-конференции.jpg
23. 1991. Борис Пуго на пресс-конференции

24. 1991. Геннадий Янаев сморкается на пресс-конференции.jpg
24. 1991. Геннадий Янаев сморкается на пресс-конференции
Источник: https://humus.livejournal.com/8857035.html
Метки: история, Россия, фото
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