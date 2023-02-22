Началась масленичная неделя, и в «Артеке» её встретили во всеоружии. Помимо того, что аниматоры регулярно пекут блинчики для отдыхающих, ребята получили шанс самостоятельно научиться делать главный символ весеннего праздника.

Первый кулинарный мастер-класс, где учили готовить блины, провели для жителей лагеря «Морской». Под руководством профессионала ребята замесили тесто, разливали его в блинницу и учились переворачивать блины так, чтобы ни одни из них не принял форму кома. Судя по высоким румяным стопкам, которыми в тот же час отпраздновали Масленицу школьники, свои скиллы они прокачали как надо.

Вчера по их стопам пошли и отдыхающие из «Лазурного». Что интересно, учиться выпечке изъявили желание не только девочки, но и мальчишки.

— Ребята из 7отряда КВН посетили интересный кулинарный мастер-класс, где приготовили вкуснейшие блинчики по-особому артековскому рецепту, — рассказали в самом лагере. Но все ингредиенты упоминать не стали, так что без посещения таких занятий секрет артековских блинов узнать не получится.

Помимо кулинарных мастер-классов, блины регулярно готовят аниматоры в столовых. Так что большинству жителей «Артека» остаётся лишь спорить, из чьих рук эта выпечка лучше.

«Самые вкусные блинчики у Кристины», — уверяет в комментариях Дашка Родина.

«Катя и Владимир лучшие аниматоры», — но у Аврельки Чхеидзе другое мнение на этот счёт.

Впрочем, столовые «Артека» — это в первую очередь место не для жарких дебатов, а для вкусного времяпрепровождения. Школьники каждый день пять раз трапезничают по системе «шведский стол». Местный комбинат питания внимательно следит, чтобы у ребят был богатый выбор из рыбных и мясных блюд, дети могут попросить пельмени или плов, каждый день у них на столах кисломолочная продукция, фрукты, овощи и свежая выпечка. На сладкое — зефир, вафли и оладьи, нередко включают и шоколадный фонтан. И хотя опроса «Какая начинка для блинов на Масленицу вкуснее всего?» здесь пока ещё не проводили, судя по всему, у отдыхающих мнение точно совпадёт.