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Блинная терапия: в «Артеке» провели кулинарные мастер-классы, приуроченные к Масленице

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Началась масленичная неделя, и в «Артеке» её встретили во всеоружии. Помимо того, что аниматоры регулярно пекут блинчики для отдыхающих, ребята получили шанс самостоятельно научиться делать главный символ весеннего праздника.

Первый кулинарный мастер-класс, где учили готовить блины, провели для жителей лагеря «Морской». Под руководством профессионала ребята замесили тесто, разливали его в блинницу и учились переворачивать блины так, чтобы ни одни из них не принял форму кома. Судя по высоким румяным стопкам, которыми в тот же час отпраздновали Масленицу школьники, свои скиллы они прокачали как надо. 

Вчера по их стопам пошли и отдыхающие из «Лазурного». Что интересно, учиться выпечке изъявили желание не только девочки, но и мальчишки.

— Ребята из 7отряда КВН посетили интересный кулинарный мастер-класс, где приготовили вкуснейшие блинчики по-особому артековскому рецепту, — рассказали в самом лагере. Но все ингредиенты упоминать не стали, так что без посещения таких занятий секрет артековских блинов узнать не получится.

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Помимо кулинарных мастер-классов, блины регулярно готовят аниматоры в столовых. Так что большинству жителей «Артека» остаётся лишь спорить, из чьих рук эта выпечка лучше.

«Самые вкусные блинчики у Кристины», — уверяет в комментариях Дашка Родина.

«Катя и Владимир лучшие аниматоры», — но у Аврельки Чхеидзе другое мнение на этот счёт.

Впрочем, столовые «Артека» — это в первую очередь место не для жарких дебатов, а для вкусного времяпрепровождения. Школьники каждый день пять раз трапезничают по системе «шведский стол». Местный комбинат питания внимательно следит, чтобы у ребят был богатый выбор из рыбных и мясных блюд, дети могут попросить пельмени или плов, каждый день у них на столах кисломолочная продукция, фрукты, овощи и свежая выпечка. На сладкое — зефир, вафли и оладьи, нередко включают и шоколадный фонтан. И хотя опроса «Какая начинка для блинов на Масленицу вкуснее всего?» здесь пока ещё не проводили, судя по всему, у отдыхающих мнение точно совпадёт.

Метки: Артек
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16849 15701
    KT два часа назад

      Языческие праздники в Артеке,ужос! И куда только смотрит Гундяев !

      • 3682 3574
        ВикторKT два часа назад

          Седня пост в ок читал, то-ли местного попа, то-ли “обезбашенного” прихожанина.
          “Плакаеться” что никто в церковь не идёт молится за своих отцов, детей сыновей…, участвующих в СВО.
          110 ок и не одной из 60 ти комментариев поддержки этого поста.
          Пс И че на это “твой” Гундяев может сделать?

      • 10643 8079
        chu час назад

          Скоро будут делать блокбастер про чебуреки на черкизовском.

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