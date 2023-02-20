Иркутск сквозь годы. Часть 3
Иркутск сквозь годы. Часть 1
Иркутск сквозь годы. Часть 2
1972. Робот на улице Желябова, собранный детьми Дома пионеров
1975. Ярмарка в Иркутске на улице Урицкого (мне кажется, что с годом ошиблись)
1980-е. Бульвар Гагарина
1980-е. Набережная Ангары. Справа – Богоявленский кафедральный собор
1980-е. Причал «Ракета»
1980-е. Столовая на бульваре имени Постышева, на дальнем плане общаги универа
1981. Угол улиц Ленина и Дзержинского
1982. Листвянка. Гостиница «Байкал»
1982. Остров Юность. Манекенщицы Дома моделей
1984. Жилые дома и гостиница в Академгородке
1984. Улица Уткина
1985. Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук (ИДСТУ СО РАН), ул. Лермонтова, 134
1985. Микрорайон «Юбилейный»
1985. Угол улиц Ленина и Дзержинского
1986. Молодые архитекторы на улицах Иркутска
1986. Памятник «Первопроходцам Сибири»
1986. Политехнический институт