Главная » История, Творчество

Иркутск сквозь годы. Часть 3

25 0


Иркутск сквозь годы. Часть 1
Иркутск сквозь годы. Часть 2

1972. Робот на улице Иркутска, собранный детьми Дома пионеров(1)
1972. Робот на улице Желябова, собранный детьми Дома пионеров

1972. Робот на улице Иркутска, собранный детьми Дома пионеров.jpg

1975. Ярмарка в Иркутске на улице Урицкого.jpg
1975. Ярмарка в Иркутске на улице Урицкого (мне кажется, что с годом ошиблись)

1980-е. Бульвар Гагарина.jpg
1980-е. Бульвар Гагарина

1980-е. Набережная Ангары. Справа - Богоявленский кафедральный собор.jpg
1980-е. Набережная Ангары. Справа – Богоявленский кафедральный собор

1980-е. Причал «Ракета».jpg
1980-е. Причал «Ракета»

1980-е. Столовая на бульваре имени Постышева.jpg
1980-е. Столовая на бульваре имени Постышева, на дальнем плане общаги универа

1981. Угол улиц Ленина и Дзержинского.jpg
1981. Угол улиц Ленина и Дзержинского

1982. Листвянка. Гостиница «Байкал».jpg
1982. Листвянка. Гостиница «Байкал»

1982. Остров Юность. Манекенщицы Дома моделей.jpg
1982. Остров Юность. Манекенщицы Дома моделей

1984. Жилые дома и гостиница в Академгородке.jpg
1984. Жилые дома и гостиница в Академгородке

1984. Улица Уткина..jpg
1984. Улица Уткина

1984. Улица Уткина.jpg

1985. Институт динамики систем и теории управления.jpg
1985. Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук (ИДСТУ СО РАН), ул. Лермонтова, 134

1985. Микрорайон «Юбилейный» (2).jpg
1985. Микрорайон «Юбилейный»

1985. Микрорайон «Юбилейный».jpg

1985. улица Ленина.jpg
1985. Угол улиц Ленина и Дзержинского

1986. Молодые архитекторы на улицах Иркутска.jpg
1986. Молодые архитекторы на улицах Иркутска

1986. Памятник «Первопроходцам Сибири».jpg
1986. Памятник «Первопроходцам Сибири»

1986. Политехнический институт.jpg
1986. Политехнический институт
Источник: https://humus.livejournal.com/8846259.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новые материалы о героической обороне Албазинского острога в 1685 и 1686-1687 годах.
Что такое "все сложно".
Транссиб – становой хребет России
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru