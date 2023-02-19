1990-1992. Шепард Шербелл в Москве. Часть 2
1990-1992. Шепард Шербелл в Москве. Часть 1
26. 1991. «Обедневшая женщина средних лет продает свои личные вещи (старую обувь и одежду) на Тишинском рынке, где бедные люди всех поколений продают одежду и другие товары»
27. 1991. «Люди стоят в очереди за хлебом». 7 ноября
28. 1991. «Очередь из десятков людей стоит на обледенелой улице в ожидании хлеба». 7 ноября
29. 1991. «Люди стоят на морозе 4 часа в ожидании покупки колбасы». 19 ноября
30. 1991. «Покупатели и продавцы толпятся на «толкучке». 19 ноября
31. 1991. «Покупатели с нетерпением ждут в очереди перед прилавком, торгующим сырым мясом в магазине на Тверской». 19 ноября
32.1991. «Молодые и пожилые женщины ждут снаружи в очереди перед витриной продуктового магазина. Полки внутри магазина пусты, если не считать нескольких больших банок с разноцветной жидкостью».19 ноября
33. 1991. «Мужчина обыскивает мусорную свалку в надежде найти что-то, что можно использовать или продать». 23 ноября
34. 1991. «Крупнейшая мусорная свалка в Подмосковье». 23 ноября
35. 1991. «Десятки женщин выстроились в длинную очередь на обледенелой московской улице в ожидании покупки отреза ткани». 12 декабря
36. 1991. «Продавец торгует карманными часами на воскресном рынке в Измайловском парке». 29 декабря
37. 1991. «Канун Нового года на Красной площади». 31 декабря
38. 1992. «Лица встревоженных пожилых женщин, ожидающих в очереди за продуктами, отражают их обеспокоенность тем, что цены на продукты выросли более чем вдвое за один день». 3 января
1992. «Бедные женщины всех поколений продают одежду на Тишинском рынке в малообеспеченном районе Москвы». 21 ноября
1992. «Пожилые покупатели идут по Тишинскому рынку, где бедные люди всех поколений продают одежду и другие товары»
1992. «Сторонники Ельцина на митинге». 24 февраля