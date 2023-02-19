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1990-1992. Шепард Шербелл в Москве. Часть 2

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1990-1992. Шепард Шербелл в Москве. Часть 1

26. 1991. «Обедневшая женщина средних лет продает свои личные вещи (старую обувь и одежду) на Тишинском рынке, где бедные люди всех поколений продают одежду и другие товары»
26. 1991. «Обедневшая женщина средних лет продает свои личные вещи (старую обувь и одежду) на Тишинском рынке, где бедные люди всех поколений продают одежду и другие товары»

27. 1991. «Люди стоят в очереди за хлебом». 7 ноября.jpg
27. 1991. «Люди стоят в очереди за хлебом». 7 ноября

28. 1991. «Очередь из десятков людей стоит на обледенелой улице в ожидании хлеба». 7 ноября.jpg
28. 1991. «Очередь из десятков людей стоит на обледенелой улице в ожидании хлеба». 7 ноября

29. 1991. «Люди стоят на морозе 4 часа в ожидании покупки колбасы». 19 ноября.jpg
29. 1991. «Люди стоят на морозе 4 часа в ожидании покупки колбасы». 19 ноября

30. 1991. «Покупатели и продавцы толпятся на «толкучке». 19 ноября.jpg
30. 1991. «Покупатели и продавцы толпятся на «толкучке». 19 ноября

31. 1991. «Покупатели с нетерпением ждут в очереди перед прилавком, торгующим сырым мясом в магазине на Тверской». 19 ноября.jpg
31. 1991. «Покупатели с нетерпением ждут в очереди перед прилавком, торгующим сырым мясом в магазине на Тверской». 19 ноября

32.1991. «Молодые и пожилые женщины ждут снаружи в очереди перед витриной продуктового магазина. Полки внутри магазина пусты, если не считать несколь…
32.1991. «Молодые и пожилые женщины ждут снаружи в очереди перед витриной продуктового магазина. Полки внутри магазина пусты, если не считать нескольких больших банок с разноцветной жидкостью».19 ноября

33. 1991. «Мужчина обыскивает мусорную свалку в надежде найти что-то, что можно использовать или продать». 23 ноября.jpg
33. 1991. «Мужчина обыскивает мусорную свалку в надежде найти что-то, что можно использовать или продать». 23 ноября

34. 1991. «Крупнейшая мусорная свалка в Подмосковье». 23 ноября.jpg
34. 1991. «Крупнейшая мусорная свалка в Подмосковье». 23 ноября

35. 1991. «Десятки женщин выстроились в длинную очередь на обледенелой московской улице в ожидании покупки отреза ткани». 12 декабря.jpg
35. 1991. «Десятки женщин выстроились в длинную очередь на обледенелой московской улице в ожидании покупки отреза ткани». 12 декабря

36. 1991. «Продавец торгует карманными часами на воскресном рынке в Измайловском парке». 29 декабря.jpg
36. 1991. «Продавец торгует карманными часами на воскресном рынке в Измайловском парке». 29 декабря

37. 1991. «Канун Нового года на Красной площади». 31 декабря.jpg
37. 1991. «Канун Нового года на Красной площади». 31 декабря

38. 1992. «Лица встревоженных пожилых женщин, ожидающих в очереди за продуктами, отражают их обеспокоенность тем, что цены на продукты выросли более …
38. 1992. «Лица встревоженных пожилых женщин, ожидающих в очереди за продуктами, отражают их обеспокоенность тем, что цены на продукты выросли более чем вдвое за один день». 3 января

39. 1992. «На лицах встревоженных женщин, стоящих в очереди, отражается их беспокойство по поводу того, что цены на продукты выросли более чем вдвое …

40. 1992. «На лицах встревоженных женщин, стоящих в очереди, отражается их беспокойство по поводу того, что цены на продукты выросли более чем вдвое …

1992. «Бедные женщины всех поколений продают одежду на Тишинском рынке в малообеспеченном районе Москвы». 21 ноября.jpg
1992. «Бедные женщины всех поколений продают одежду на Тишинском рынке в малообеспеченном районе Москвы». 21 ноября

1992. «Пожилые покупатели идут по Тишинскому рынку, где бедные люди всех поколений продают одежду и другие товары в малообеспеченном районе Москвы». …
1992. «Пожилые покупатели идут по Тишинскому рынку, где бедные люди всех поколений продают одежду и другие товары»

1992. «Сторонники Ельцина на митинге». 24 февраля.jpg
1992. «Сторонники Ельцина на митинге». 24 февраля
Источник: https://humus.livejournal.com/8845685.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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