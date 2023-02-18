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1990-1992. Шепард Шербелл в Москве. Часть 1

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С датами тут караул, по-моему.

01. 1990. «Пожилая женщина держит букеты ромашек. На рынке продают продукты питания и товары в три раза дороже, чем в государственных магазинах». Июнь
01. 1990. «Пожилая женщина держит букеты ромашек. На рынке продают продукты питания и товары в три раза дороже, чем в государственных магазинах». Июнь

02. 1990. «Солдаты готовят танки к параду в честь Дня Революции на Красной площади». 1 октября.jpg
02. 1990. «Солдаты готовят танки к параду в честь Дня Революции на Красной площади». 1 октября

03. 1990. «Пожилые женщины ждут у прилавка в очереди за маслом». 20 декабря.jpg
03. 1990. «Пожилые женщины ждут у прилавка в очереди за маслом». 20 декабря

04. 1990. «Женщина средних лет выглядит подавленной, когда в поисках чего-нибудь поесть глядит на пустые полки в московском продуктовом магазине». 20…
04. 1990. «Женщина средних лет выглядит подавленной, когда в поисках чего-нибудь поесть глядит на пустые полки в московском продуктовом магазине». 20 декабря

05. 1990. «Люди покупают яблоки на Рижском рынке». 25 декабря.jpg
05. 1990. «Люди покупают яблоки на Рижском рынке»

06. 1991. «Сторонники Ельцина на митинге». 24 февраля.jpg
06. 1991. «Сторонники Ельцина на митинге». 24 февраля

08. 1991. «Сторонники Ельцина на митинге». 24 февраля.jpg

09. 1991. «Сторонники Ельцина на митинге». 24 февраля .jpg

10. 1991. «Толпа протестующих против Союзного договора». 10 марта.jpg
10. 1991. «Толпа протестующих против Союзного договора». 10 марта

11. 1991. «Женщины изо всех сил пытаются заработать деньги, продавая предметы домашнего обихода, обувь и другие личные вещи на улицах Москвы». 23 мар…
11. 1991. «Женщины изо всех сил пытаются заработать деньги, продавая предметы домашнего обихода, обувь и другие личные вещи на улицах Москвы». 23 марта

12. 1991. «На Рижском рынке собираются торговцы, чтобы продать или обменять свои личные вещи». 1 апреля.jpg
12. 1991. «На Рижском рынке собираются торговцы, чтобы продать или обменять свои личные вещи». 1 апреля

13. 1991. «Несколько покупателей стоят в очереди, чтобы купить обувь после повышения цен». 1 апреля.jpg
13. 1991. «Несколько покупателей стоят в очереди, чтобы купить обувь после повышения цен». 1 апреля

14. 1991. «Торговец держит большой арбуз на очень дорогом крытом продуктовом рынке». 1 апреля..jpg
14. 1991. «Торговец держит большой арбуз на очень дорогом крытом продуктовом рынке». 1 апреля

15. 1991. ГУМ. 1 апреля.jpg
15. 1991. ГУМ. 1 апреля

16. 1991. «Уличные торговки продают в Измайловском парке свои работы и разный антиквариат». 9 мая.jpg
16. 1991. «Уличные торговки продают в Измайловском парке свои работы и разный антиквариат». 9 мая

17. 1991. «Уличные торговки продают в Измайловском парке свои работы и разный антиквариат». 9 мая.jpg
17. 1991. «Уличные торговки продают в Измайловском парке свои работы и разный антиквариат». 9 мая

18. 1991. «Человек с медведем на КАД в Москве». 1 июня.jpg
18. 1991. «Человек с медведем на КАД в Москве». 1 июня

19. 1991. «Демонстранты держат знамя Российской Федерации». 1 августа.jpg
19. 1991. «Демонстранты держат знамя Российской Федерации». 1 августа

20. 1991. «Мужчина смотрит на палубный истребитель-бомбардировщик вертикального взлета и посадки Як-38 на испытательном полигоне Цаги во время выстав…
20. 1991. «Мужчина смотрит на палубный истребитель-бомбардировщик вертикального взлета и посадки Як-38 на испытательном полигоне Цаги во время выставки Airforce Day Expo and Air Show». 1 августа

21. 1991. «Люди сидят на танке во время попытки переворота». 19 августа.jpg
21. 1991. «Люди сидят на танке во время попытки переворота». 19 августа

22. 1991. «Рабочие сносят памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади». 22 августа.jpg
22. 1991. «Рабочие сносят памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади». 22 августа

23. 1991. «Рухнувший памятник Феликсу Дзержинскому перед штаб-квартирой КГБ на Лубянке». 22 августа.jpg
23. 1991. «Рухнувший памятник Феликсу Дзержинскому перед штаб-квартирой КГБ на Лубянке». 22 августа

24. 1991. «Нормальная жизнь возвращается в Москву после переворота, и десятки людей снова стоят в очередях за едой». 22 августа.jpg
24. 1991. «Нормальная жизнь возвращается в Москву после переворота, и десятки людей снова стоят в очередях за едой». 22 августа

25. 1991. «Похороны человека, убитого во время попытки государственного переворота».. 24 августа.jpg
25. 1991. «Похороны человека, убитого во время попытки государственного переворота». 24 августа

26. 1991. «Похороны человека, убитого во время попытки государственного переворота». 24 августа.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8844287.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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