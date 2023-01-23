- Наши дети не простят нам, если мы сегодня не остановим эту нечисть. Фашизм, национализм - это не богоугодное дело. Гнев Аллаха пал на них. Мы на стороне Бога, мы защищаем божественные законы. Мы защищаем нашу веру. Мы спрашиваем украинцев: почему вы разрешили гейпарады в Киеве, Харькове, Одессе? Почему вы не выступили против власти, которую захватили фашисты? Они, не стесняясь Бога, не стесняясь людей, открыто, явно распространяют свою нечисть. Они учат маленьких детей, маленьких ангелов, этой нечисти.

Это говорит вооружённый чеченский богослов Магомед Хийтанаев перед строем бойцов батальона «Запад- Ахмат», которые отправятся на передовую.

Есть и батальоны «Север-Ахмат», «Восток-Ахмат». Словно маленькая Чечня несёт героизмом своих воинов свет во все части света. Генерал-полковник Рамзан Кадыров после выступления Магомеда Хийтанаева в батальоне «Восток- Ахмат» писал: «Каждый участник СВО выполняет благородную миссию, возложенную самим Творцом. Для мусульман на кону – их религия и ценности, чеченские воины вышли на этот путь с искренним намерением избавить мир от проклятого сатанизма». И вот - батальон «Запад-Ахмат», который тоже входит в состав Южного военного округа Минобороны России. Здесь аудитория уже не батальон, не только Россия, Украина, а весь мир, поскольку репортаж ведёт по массовому каналу СМИ предельно широко раскрученный как на телевидении, так и на радио Владимир Соловьев. Здесь Владимир Рудольфович уже не «пропагандон», а журналист, несущий Правду: «Я встретился с совершенно удивительными людьми и вы должны их увидеть и понять». Соловьев благодарит руководство Чечни за то, что была предоставлена возможность поехать к бойцам батальона «Ахмат Запад». Тут подчеркнём важный момент. Владимир Соловьев раньше наметал в сторону Кавказа столько «помёта», что любой чеченец мог его попросту пристрелить. Но война, кровь смывает прежние обиды. «Люди мощные, люди сильные. Это люди самой разной национальности». Журналист подчёркивает, что там и русские, которые прошли подготовку в Чечне. Тут требуется комментарий. В момент бардака с частичной мобилизацией, который тупо устроили зажиревшие военкомы и заворовавшиеся тыловики, многие ребята из центральной России не рванули из страны, а поехали в Чечню, чтобы идти на фронт по благословению Рамзана Кадырова. Знаю таких и в Костроме. Вот каких мы их видим сейчас в едином строю: «Прекрасно экипированные, вооружённые, подготовленные, видевшие смерть не раз. У них нет сомнения, за что они воюют».

Тут опять важнейший момент, сакральный касающийся Духа: Богослов Хийтанаев доводит до бойцов смысл не только спецоперации на Украине, но и священный смысл Битвы конца во всём мире:

- Все пророки братья. Религия у них одна. Пророк Исус самый близкий для меня человек, сказал Мухаммад. «Нет между нами ни одного пророка». Мы все люди Писания: и христиане, и мусульмане... Пророк Исус спустится с небес и будет нашим имамом и справедливым судьей. Он будет на этой земле праведным правителем. Они сегодня творят, не стесняясь верующих людей. Потому мы сегодня бок о бок с братьями. Наши дети не простят нам, если мы не остановим эту нечисть. Мы защищаем Божьи законы, поэтому нам помогает Всевышний Создатель, нам помогают его ангелы, нам помогают наши мирные люди, которые живут в России, молятся за нас, болеют за нас. Поэтому мы орлы, орлы высоко летают. Наш дух не сломать! Мы сегодня на священном джихаде, на священной войне».

Один богослов, у которого для координации в бою, как и у всех бойцов, есть позывной, выполняет работу всего Главного политического управления! И хорошо, что нет в армии замполитов, поскольку вся «интеллигенция», в том числе армейская, взращена на «европейской науке», включая философию. Где славянское единство? «Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными». Так писал Фёдор Достоевский в своём дневнике осенью 1877 года, когда шла ожесточённая война России с Турцией за свободу Болгарии. Можно приводить и другие высказывания как Достоевского, так и других духовидцев на предмет «славянства». Но уже не нужно, всё на виду. Нет такого этноса, как славяне и не было никогда! Славянство придумали замполиты Сатаны – монахи киевской земли. Уже в конце XVII в. Киево-Могилянская коллегия стала не только единственным институтом и единственным главным куратором культурно-религиозного возрождения среди «славянских» народов всего православного Востока, но и единственным на этом поприще носителем основных достижений западной культуры. Наибольшее влияние на развитие культуры и образования Киево-Могилянская академия имела в XVII - XVIII вв. в Московском государстве. Когда остро встал вопрос о создании современной системы образования, возник ряд училищ, куда были приглашены ученые киевские монахи. Главным же событием стало открытие в 1687 г. первого российского высшего учебного заведения - Славяно-греко-латинской академии, созданной по образцу Киево-Могилянской академии, основанной в начале века видным украинским деятелем Петром Могилой. Не была она ядром Русской культуры, а наоборот, размывала культурный код того, что мы называем Цивилизацией Справедливости! Как у духовных иерархов старой веры, так и у народа, враг обозначался одним словом – латиняне!

А как быть с открытиями доктора химических наук, профессора Анатолия Клёсова? Он получил известность как автор «ДНК-генеалогии», согласно которой 78 миллионов человек, живущих в Европе, принадлежат к генетической гаплогруппе R1a – или так называемой «славянской гаплогруппе». Самый высокий процент этой гаплогруппы встречается среди русских – около половины россиян относятся к «славянской гаплогруппе». Дальше идут Украина, Польша, Белоруссия, Словакия и… Германия. Около семи миллионов немцев по гаплогруппе – славяне. Есть у Клёсова даже статья «Самые славянские евреи». Мне, чеченцу, которому справедливо отказано называть «славян» братьями, никто не откажет в праве назвать ДНК-генеалогию археологическим животноводством. Генетический код во многом определяет эволюция: больше всего он похож у животных одного отряда, семейства, рода и вида. Человеку ближе всех шимпанзе, чья ДНК якобы повторяет нашу на 94-98%. Даже свинья, якобы, очень близка… Чушь собачья! Мне, сыну колхозников, бывшему колхозному трактористу, всю жизнь ищущему смысл этой жизни, ближе «животноводства» открытия Русского Гения, академика Петра Гаряева. Гаряев заявил и экспериментально доказал: геном или ДНК человека – структура чисто информационная. Физическое тело человека имеет структуру, но формирует эту структуру «центр принятия решения», то есть ДНК. Петр Петрович вышел на начала прорывных технологий по части быстрой модернизации ДНК, позволяющих повышать не только длительность жизни людей, но и само качество их жизни. Геном у нас волновой! Совместно с другим Русским Гением, которого в упор не видит официальная наука, Владимиром Говоровым, Гаряевым был проведён эксперимент с текстом молитвы «Отче Наш». Само название молитвы по именам исконных буков даёт аббревиатуру неимоверной силы – ОЧНИСИ! Это обращение Христа к каждому из нас – «На небеси святится Имя Твоё!», или верни своё Божественное Начало и будь на Земле как Бог. Неподвижно лежащий текст был облучён неподвижно стоящим лазером, а отражённый сигнал снимался радиоустройством. Далее сигнал был обработан с применением программ, позволивших получить изображение и звук. Молитва «заиграла» цветным динамическим фрактальным изображением в сопровождении «фрактальной» музыки. Есть видео, фотографии, где воочию отражён Закон Абсолютной Гармонии!

…Услышав по радио 18 января 2023 года богослова Магомеда Хийтанаева, я испытал восторг, гордость за земляков и… порадовался за себя лично. Да-да! «Как у тебя с Творцом? (Военно-политическое богословие)» - так называлась моя статья, появившаяся на Яндекс-дзен и ряде других интернет-ресурсов 21 сентября 2022 года. «Люди по привычке спрашивают друг друга: Как де-ла? Ответы бывают самые разные, чаще всего, что «нормально». А нормально ли? На чеченском фраза звучит так же, но означает Как у тебя с Всевышним?! Ответ на чеченском привычный, в переводе на русский «Аллах Всевышний знает». Вот и всё, что там «чеченского», а остальное – о Русской Доктрине Победы, о ШОС, как зачатке организации Цивилизации Будущего. Небополитика, родившаяся в России, на Русском языке, без какой-либо европейщины в своей доктрине времени утверждает, что история – это сумма волн космических энергий разных периодов, а не то, что нам написали европейцы. Определяется всё движением небосвода: Солнца, Луны, звезд. Волны разных периодов сходятся в точках предопределенности. Эти точки доступны исчислению, то есть декодированию подбором «ключей от Неба». Ключи от Неба дают нам единственно верный ответ на вопрос, как выйти из кризиса не только России и Украине. Это объединение всех народов с неевропейским культурным кодом в Новую Орду. Новая Орда – это Порядок, повторяющийся в цикле. Тут виден и светлой памяти товарищ СССР, сакральный смысл которого в том, что он стал базой Второй Орды – соцлагеря, который географически повторил очертания Первой Орды. И как бы ни метался Токаев промеж Европой и Азией, промеж латиницей и кириллицей, как раз в Казахстане имеются ключевые, сакральные артефакты Орды. Не случайно именно здесь Шанхайская организация сотрудничества вступила на новый важный этап своего существования. В столице Казахстана официально утверждено членство Индии и Пакистана. Да и вообще, что бы ни делалось в Эпоху Водолея на нашей планете – всё в пользу России. Даже «ДНК-археология», очень даже научная, которую я назвал «животноводством» только потому, что наука не дошла до волновых технологий - в нашу пользу. Китай был в составе Орды, хотя генетический код китайцев иной, чем у Русов. Но наши народы роднит память об этике, которая скрепляла Великую семью, где мы жили вместе. А вот Индия, народ которой велик не только количеством, опыта Орды не имеет. Но Клёсов доказал, что гаплотипы у индийских и иранских потомков ариев - группы R1a. Военные походы Русов во многом определили генетику высших каст Индии и Аравии. Да и санскрит, язык связи с невидимым миром, который в северных областях Руси понимают без переводчиков, в Индию принесли Русы. Россия, встав в центр проекта Великая Евразия, объединит народы не только интересами, но и ценностями, в том числе - индийский.

Сам Запад буквально из кожи лезет, помогая нам в обретении утраченной этики. На днях Путин был вынужден подписать интересный указ. Российские компании могут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии решений. Это пока мизерный, но уже шаг к постулатам этики Великой Евразии: власть выше собственности, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения. И никуда не денешься. Такова воля Неба, Воля Всевышнего! Кто сильней Его не только на нашей планете, но и во Вселенной?

Эдуард Наипов,

Кострома