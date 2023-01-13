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1966. Электронносчетная машина МН-14 Энергетического института в Иркутске

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Фотограф Александр Георгиевич Васильев
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Электронносчетная машина МН-14 Энергетического института (2).jpg

Электронносчетная машина МН-14 Энергетического института.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8778214.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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