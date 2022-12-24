Что бы сказал чеченец Рамзан Кадыров о русском полководце Георгии Жукове 6 октября 1941 года? Зная психологию чеченца, отвечаю одним словом:

- Шайтан!

По мемуарам Жукова мы знаем, что 6 октября 1941 года Сталин у него спрашивал, отстоим ли Москву, и Жуков твердо ответил: «Отстоим!». А ведь было не так, совсем не так! Та, «правда», которую мы знаем, в том числе и по любимым фильмам – ложь! Ложь, которая началась с Хрущёва. Жуков предлагал сдать Москву! Первый свидетель - маршал авиации Голованов. В своих мемуарах он описывает эпизод, произошедший в Ставке в разгар битвы за Москву. Сталину поступил звонок от комиссара Западного фронта, которым командовал Г.К.Жуков:

«Звонил корпусной комиссар Степанов — член Военного совета ВВС. Он доложил Сталину, что находится в Перхушково (здесь, немного западнее Москвы, находился штаб Западного фронта).

— Командование ставит вопрос, что штаб фронта очень близок от переднего края обороны. Нужно штаб фронта вывести на восток за Москву, а КП организовать на восточной окраине Москвы…

Командование – это Жуков! На войне единоначалие. И что Сталин, позиция которого по официальным ныне источникам «колеблялась»?

— Передайте товарищам, пусть берут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта останется в Перхушково, а я останусь в Москве. До свидания.

Главный маршал авиации А.Голованов не единственный свидетель данного разговора. (Сталин трубку держал открытой, чтобы слышали все). Свидетель и генерал Штеменко, занимавший во время войны должность начальника оперативного управления Генштаба. На одной из встреч с читателями он заявил: «Жуков обратился к Сталину с просьбой о разрешении перевода своего командного пункта подальше от линии обороны, к Белорусскому вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков перейдет к Белорусскому вокзалу, то он займет его место». Ещё свидетель - нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов: «Вот говорят, Сталин не послушал Жукова, приказал не сдавать Киев, и говорят: Жуков прав. Но Сталин не послушал Жукова, предлагавшего фактически сдать Москву, но об этом не говорят. То, что пишут о Сталине, – самая большая ложь за последнее время». Есть и другие свидетельства от лиц, занимавших менее значимые должности, но здесь речь не об этом.

Никто не ставит под сомнение военные таланты Жукова. Первым их оценил Сталин. Он направил Г.К. Жукова в район Ленинграда в самый критический момент и задачу, поставленную Верховным, Жуков выполнил! Сталин поручил Жукову Сталинград и город не сдали, здесь произошёл великий перелом в войне. Мы о другом. О том, что главный Творец победы СССР - Сталин, за ним и благодаря ему - Жуков. О том, что грузин Сталин обладал сверхчеловеческой Волей. Откуда она? Попробуем показать. После финального тоста о Русском народе к главнокомандующему подошел маршал бронетанковых войск П.С. Рыбалко, который сказал: «Как вы, товарищ Сталин, замечательно сказали о русском народе! Откуда вы, грузин, так глубоко знаете русский народ?». Сталин сердито ответил: «Я не грузин. Я - русский грузинского происхождения!».

Чтобы понять, кем родился будущий Сталин, надо читать его юношеское стихотворение, написанное задолго до революции, когда Россия была неграмотной и лапотной:

Ходил он от дома к дому,

Стучась у чужих дверей,

Со старым дубовым пандури,

С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне -

Как солнечный блеск чиста,

Звучала великая правда,

Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,

Заставить биться сумел,

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы

Люди его земли

Отверженному отраву

В чаше преподнесли…

Оставим пророчество об отравлении Вождя, обратим внимание на ключевые слова, которые я выделил. Великая мечта, основанная на Правде – это Образ Будущего! Это как раз то, чего сегодня у наших вождей нет. Мы – о Воле, об истоках Силы, которую получил Сталин, имевший этот Образ с детства. Исполнитель роли Сталина в предвоенных фильмах, артист Геловани, как-то попросил поселить его на даче Сталина у озера Рица. Когда об этом доложили вождю, тот спросил:

– А почему Геловани хочет жить на Рице?

– Хочет вживаться в ваш образ.

– Тогда пусть начнет с туруханской ссылки.

Вроде шутка, но за ней нечто предельно серьёзное. Именно в туруханской ссылке Сталин познакомился с носителями древнего, ведического знания. Страну потом он строил именно по этому плану, а не по лекалам еврея Маркса. Мог ли Сталин не быть марксистом по оглашению? Нет! «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Это первая фраза из «Манифеста Коммунистической партии», написанного в 1848 году евреем Марксом. Что за призрак? Естественное желание избавиться от эксплуатации людей капиталистами. Национальность родоначальника я уточнил не для того, чтобы подставиться под статью об антисемитизме, а Правды для. Она проста: октябрьская революция свершилась под руководством евреев, они возглавили первое правительство Советской Республики. Еврейский антифашистский комитет собрал в Америке и Европе огромные деньги для Победы. Именно евреи и люди, пронизанные «призраком» с риском для жизни воровали секреты атомной бомбы и переправляли в СССР. Именно такие люди составили костяк Интернационала, который пронизывал в том числе и США. Избавление от эксплуатации – мечта интернациональная. Теоретически она была прописана только Марксом! Публичный отказ от этой теории был бы приговором Иосифу Джугашвили, грозил полной изоляцией страны от международной поддержки. Только когда Союз вновь окреп после войны, появилась теоретическая работа Сталина «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР», вышедшая в 1952 году, где марксова теория фактически отвергается. Да и последние прижизненные слова Вождя говорят о том, что настоящая Русская теория оглашена не была:

- Без теории нам смерть, смерть!

Не ясно, что с устранением Сталина материальное стало выше духовного, собственность дороже Родины, что и привело к тому, что имеем? Был ли Человек Воли материалистом? Вот итоговое стихотворение Сталина, которое нашли в личных бумагах Вождя после его смерти:

Поговорим о вечности с тобою:

Конечно, я во многом виноват!

Но КТО-ТО правил и моей судьбою,

Я ощущал ТОТ вездесущий взгляд.

ОН не давал ни сна мне, ни покоя

ОН жил во мне и правил СВЫШЕ мной,

И я, как раб ВСЕЛЕНСКОГО НАСТРОЯ,

Железной волей управлял страной.

Кем был мой тайный ВЫСШИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ?

Чего хотел ОН, управляя мной?

Я словно раб, судья и исполнитель –

Был ВСЕМ над этой нищею страной.

Откуда брались сила, воля, власть.

Моя душа, как колесо машины,

Переминала миллионов страсть.

И лишь потом, весною в 45-м,

ОН прошептал мне тихо на ушко:

«Ты был моим послушником, солдатом

И твой покой уже недалеко!»

Кому служил Сталин и с чем он вёл за собой огромную страну с многонациональным Народом? Советский Союз был практической попыткой создания нерушимой крепости на пути Несправедливости. Это чудо в истории всей планеты, которое не смог повторить ни один народ. Но Несправедливость и Зло проще Добра, не требуют усилий воли, предлагают человеку легкий и приятный путь к самоудовлетворению. Из воинов- победителей люди превращаются в потребителей, для которых категория Добро сжалась до размеров собственного желудка и кошелька. Ну и как вам?

…Позволив себе слово «шайтан» в начале статьи, да ещё (пусть гипотетически) относительно известного человека, я обязан объясниться. Рамзан Кадыров в самом начале СВО сказал, что посылает своих парней на войну с шайтанами. Это не все украинцы, а те, которые служат Большому Шайтану – Западу. Чеченцы воевать пошли не за деньги! Ну, и представьте себе сдачу Москвы в октябре 1941 года… Кутузов-то сдавал не столицу! А в нашем случае, если б восторжествовала логика военной науки, а не стальная Воля Вождя, Большой Шайтан не преминул бы этим воспользоваться. Япония бы двинулась всей мощью хорошо подготовленной армии. Да и те, кто стал союзниками, ринулись бы на Союз, стали рвать оплот антикапитализма. Даже став «родной», капиталистической, РФ ненавистна Западу, который готов замерзать и голодать, лишь бы стереть с лица Земли то, что было СССР-Россией.

Так какому Богу служил Сталин и Кто ему помогал Свыше? Все знают, как дьявол (шайтан, сатана) искушал Христа. Бери, говорит, все царства мира и славу их, если поклонишься мне. Но Христос сказал:

- Отойди от меня.

Это «знание», которое прописано в сознание многих народов уже больше двух тысяч лет, я бы сравнил с хрущёвской трактовкой Образа Сталина. Люди, которые заложили в Джугашвили Сталина, крестики носят. Но нет на них Христа распятого! Крест сохранён ещё с Гипербореи. А Христос у волхвов – Бог Славы!

Посмотрите на картину, что слева. Свиток, что внизу, очертаниями напоминает нашу страну на карте. Это древние знания Предков, в которых Христос есть, но он «молодой», ему всего-то на днях исполнится 2023 года. И что Он, будучи в человеческом Образе, истощённый сорокадневным постом, имевший возможность превратить все камни пустыни в хлеба, сказал шайтану (дьяволу) по Русскому Преданию? «Иди за мной!». Вот откуда сверхчеловеческая Воля, которой обладал Сталин.

… Казалось бы, чего это я, чеченец и мусульманин про Христа разговорился? Да то, что Всевышний, Творец, един для всех народов, как само Небо и звёзды на нём. Помните недавнее «всенародное» обсуждение поправок к Конституции РФ? Чего только не дописали, в том числе про патриотизм, едва ли не про то, что по утрам умываться надо. Но главная поправка, которую предлагали старейшины Кавказа, не прошла. Это – признание Русского Народа государствообразующим! Может, и правильно? Зачем писать про народ, который Славу свою забыл и Волю потерял? А я пишу и писать буду в «корыстных» целях. Даллес, назвав Русский Народ самым непокорным на планете, написал чёткий план его переформатирования. В России же самый непокорный народ - на Кавказе. Чеченца не переформатируешь! За шайтаном не пойдут, придётся уничтожать физически до последнего. А проснётся Большой Брат Рус и Воля Всевышнего будет исполнена! Новая Россия покажет всем народам путь к Преображению.

Эдуард Наипов

Кострома