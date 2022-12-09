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1965. Село Хомутово на снимках Александра Георгиевича Васильева

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На току
На току
На току (2).jpg

На току (6).jpg

На току (5).jpg

На току (4).jpg

На току (3).jpg

На току (1).jpg

Улицы Хомутова (1).jpg
Улицы Хомутова

Улицы Хомутова (2).jpg

Улицы Хомутова (3).jpg

Улицы Хомутова (4).jpg

Улицы Хомутова (5).jpg

Улицы Хомутова (6).jpg

Улицы Хомутова (7).jpg

Улицы Хомутова (8).jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8716920.html
Метки: история, Россия, фото, хомутово
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