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1960. Марио Де Бьязи в Москве

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01. Старый торговец предлагает свои товары на Зацепском рынке
01. Старый торговец предлагает свои товары на Зацепском рынке

02. Торговка на Зацепском рынке.jpg
02. Торговка на Зацепском рынке

03. Торговцы на Зацепском рынке.jpg
03. Торговцы на Зацепском рынке

04. Торговцы на Зацепском рынке.jpg

05. Торговцы на Зацепском рынке.jpg

06. У Курского вокзала.jpg
06. У Курского вокзала

07. Игра в домино на Петровском бульваре.jpg
07. Игра в домино на Петровском бульваре

08. Уличная киноафиша.jpg
08. Уличная киноафиша

10. Никитские ворота.jpg
10. Никитские ворота

11.Кинотеатр повторного фильма на улице Герцена.jpg
11. Кинотеатр повторного фильма на улице Герцена

12. В павильоне метро «Парк Культуры».jpg
12. В павильоне метро «Парк Культуры»

13. У стены Китай-города.jpg
13. У стены Китай-города

14. Книжная торговля.jpg
14. Книжная торговля

15. Голуби на Советской площади.jpg
15. Голуби на Советской площади

16. Голуби на Советской площади.jpg

17. Площадь Революции.jpg
17. Площадь Революции

18. В ГУМе.jpg
18. В ГУМе.

19. В ГУМе.jpg

20. В ГУМе.jpg

21. Чтение зимой .jpg
21. Чтение зимой

22. Красная площадь. Ходоки к Ленину.jpg
22. Красная площадь. Ходоки к Ленину

23. Красная площадь. Ходоки к Ленину.jpg

24. Красная площадь. Ходоки к Ленину.jpg

25. Красная площадь. Ходоки к Ленину.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8708321.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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