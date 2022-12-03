1960. Марио Де Бьязи в Москве
01. Старый торговец предлагает свои товары на Зацепском рынке
02. Торговка на Зацепском рынке
03. Торговцы на Зацепском рынке
06. У Курского вокзала
07. Игра в домино на Петровском бульваре
08. Уличная киноафиша
10. Никитские ворота
11. Кинотеатр повторного фильма на улице Герцена
12. В павильоне метро «Парк Культуры»
13. У стены Китай-города
14. Книжная торговля
15. Голуби на Советской площади
17. Площадь Революции
18. В ГУМе.
21. Чтение зимой
22. Красная площадь. Ходоки к Ленину