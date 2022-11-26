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1987. Роджер Ресмайер в Москве и Ленинграде

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01. Мужчины пробиваются через закрывающиеся двери пригородного поезда на Ленинградском вокзале
01. Мужчины пробиваются через закрывающиеся двери пригородного поезда на Ленинградском вокзале

02. Мужчины пробиваются через закрывающиеся двери пригородного поезда на Ленинградском вокзале .jpg

03. Пассажиры садятся в электричку на Ленинградском вокзале.jpg
03. Пассажиры садятся в электричку на Ленинградском вокзале

04. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала.jpg
04. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала

05. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала.jpg

06. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала.jpg

07. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала.jpg

08. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала.jpg

09. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала.jpg

10. Пассажиры на Ленинградском вокзале.jpg
10. Пассажиры на Ленинградском вокзале

11. Наталья Васильченко продает цветы на вокзале в Москве.jpg
11. Наталья Васильченко продает цветы на вокзале в Москве

12. Виктор Абалакин, директор Пулковской обсерватории, стоит перед 150-летним зданием меридионального кругового телескопа. (2).jpg
12. Виктор Абалакин, директор Пулковской обсерватории, стоит перед 150-летним зданием меридионального кругового телескопа

13. Виктор Абалакин, директор Пулковской обсерватории, стоит перед 150-летним зданием меридионального кругового телескопа..jpg

14. Виктор Абалакин, директор Пулковской обсерватории, стоит перед 150-летним зданием меридионального кругового телескопа.jpg

15. Меридианный телескоп Пулковской обсерватории.jpg
15. Меридианный телескоп Пулковской обсерватории

16. Меридианный телескоп Пулковской обсерватории.jpg

17. Зеркало на солнечном телескопе.jpg
17. Зеркало на солнечном телескопе

18. 26-дюймовый телескоп-рефрактор, используемый для позиционной астрономии, в Пулковской обсерватории (2).jpg
18. 26-дюймовый телескоп-рефрактор, используемый для позиционной астрономии, в Пулковской обсерватории

19. 26-дюймовый телескоп-рефрактор, используемый для позиционной астрономии, в Пулковской обсерватории.jpg

20. 26-дюймовый телескоп-рефрактор, используемый для позиционной астрономии.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8696194.html
Метки: астрономия, железная дорога, история, Москва, Россия, фото
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