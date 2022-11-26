1987. Роджер Ресмайер в Москве и Ленинграде
01. Мужчины пробиваются через закрывающиеся двери пригородного поезда на Ленинградском вокзале
03. Пассажиры садятся в электричку на Ленинградском вокзале
04. Пассажиры идут по перрону Ленинградского вокзала
10. Пассажиры на Ленинградском вокзале
11. Наталья Васильченко продает цветы на вокзале в Москве
12. Виктор Абалакин, директор Пулковской обсерватории, стоит перед 150-летним зданием меридионального кругового телескопа
15. Меридианный телескоп Пулковской обсерватории
17. Зеркало на солнечном телескопе
18. 26-дюймовый телескоп-рефрактор, используемый для позиционной астрономии, в Пулковской обсерватории