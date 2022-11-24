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Артековцы создадут город будущего

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Финалисты олимпиады «Арт-Успех» в «Артеке» вовсютрудятся над созданием города будущего. Они тщательно продумывают, каким станет его внешний облик, в чем будет его уникальность и какие элементы цифровизации будет включать. Несмотря на то, что конкурс для детей, условия – вполне «взрослые»: каждый проект должен быть детально проработан. Для этого ребята будут делать скетч-рисунки города, проектировать 3D-модель из картона и перенесут макет в цифровой формат при помощи графического редактора. В конце им предстоит защитить свой проект – прямо как с дипломной работой.

 

Всего в мероприятии принимают участие 142 школьника, из которых получилось 11 команд. В Международном детском центре всегда тщательно подходят к организации и создают максимально комфортные условия для детей. Например, команды разбиты на подгруппы, с каждой из которых работают эксперты – директора и педагоги «Центра детско-юношеского творчества», молодежного клуба «Метеор», детского технопарка «Кванториум» и Dиджитал Академии Альметьевск из Республики Татарстан.

 

Нахождение здесь, в кругу лучших из лучших, уже само по себе мотивирует на новые свершения. Активная мозговая деятельность требует качественного питания, которому в Стране Детства отводится особая роль. Над разработкой меню для детей работает целая команда профессионалов: нутрициологи, диетологи и технологи. Их задача – просчитать, сколько белков, жиров и углеводов нужно съедать ребятам в день, чтобы оставаться бодрыми и активными. Готовят для артековцевпрофессиональные повара комбината питания. Именно они отвечают за то, чтобы еда получалась не только полезной, но еще и вкусной. И, судя по отзывам самих школьников, у них это прекрасно получается. 

 

Многие недооценивают влияние питания на общее состояние человека. А ведь от него зависит не только здоровье, но и настроение ребенка. Поскольку в МДЦ ребята придерживаются правильного питания, они всегда готовы участвовать в разных конкурсах и могут проявить себя в полной мере. На «Арт-Успехе», например, дети крайне увлечены процессом. Они с воодушевлением творят и создают макеты урбанистических объектов, проектируют проекты городских построек из прикладных материалов, создают VR объекты. Право голоса есть у всех – каждый участник команды вносит своё видение и нацелен на результат. А ребята, которые освоили работу в графических программах, уже направили готовые разработки на экспертную оценку.

 

По итогам защиты проектов будет выявлен победитель Олимпиады – лучшая школа, которую наградят 29 ноября на торжественной церемонии закрытия.

Метки: Артек
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