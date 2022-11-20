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1987. Роджер Ресмайер в Москве

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01. Две женщины возле кинотеатра Россия
01. Две женщины возле кинотеатра «Россия»

02. Женщины гуляют в парке Горького.jpg
02. Женщины гуляют в парке Горького

03. Молодая женщина на московской улице.jpg
03. Молодая женщина на московской улице

04. Молодая пара в Москве.jpg
04. Молодая пара в Москве

05. Прохожие на улице.jpg
05. Прохожие на улице

06. Прохожие на улице.jpg

07. Русские туристы на Красной площади.jpg
07. Туристы на Красной площади

08. Траффик на улице Горького.jpg
08. Траффик на улице Горького

09. Мужчины собирают апельсины, выпавшие из грузовика с фруктами .jpg
09. Мужчины собирают апельсины, выпавшие из грузовика с фруктами

10. Красная площадь в сумерках.jpg
10. Красная площадь в сумерках

11. Кремль.jpg
11. Кремль

12. Вид на Красную площадь.jpg
12. Вид на Красную площадь

13. Монумент Покорителям Космоса.jpg
13. Монумент Покорителям Космоса

14. ВДНХ. Ракета.jpg
14. ВДНХ. Ракета

15. ВДНХ. Ракета.jpg

16. Туристы осматривают ракету, выставленную в павильоне «Космос».jpg
16. Туристы осматривают ракету, выставленную в павильоне «Космос»

17. ВДНХ. Туристы осматривают спутники и космические зонды, выставленные в павильоне «Космос».jpg
17. ВДНХ. Туристы осматривают спутники и космические зонды, выставленные в павильоне «Космос»

18. ВДНХ. Туристы осматривают спутники и космические зонды, выставленные в павильоне «Космос.jpg

19. ВДНХ. Туристы осматривают спутники и космические зонды, выставленные в павильоне «Космос».jpg

20. ВДНХ. Туристы осматривают макеты кораблей международной космической миссии «Союз - Аполлон» 1975 года в павильоне «Космос».jpg
20. ВДНХ. Туристы осматривают макеты кораблей международной космической миссии «Союз – Аполлон» 1975 года в павильоне «Космос»
Источник: https://humus.livejournal.com/8686818.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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