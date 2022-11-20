1987. Роджер Ресмайер в Москве
01. Две женщины возле кинотеатра «Россия»
02. Женщины гуляют в парке Горького
03. Молодая женщина на московской улице
04. Молодая пара в Москве
05. Прохожие на улице
07. Туристы на Красной площади
08. Траффик на улице Горького
09. Мужчины собирают апельсины, выпавшие из грузовика с фруктами
10. Красная площадь в сумерках
11. Кремль
12. Вид на Красную площадь
13. Монумент Покорителям Космоса
14. ВДНХ. Ракета
16. Туристы осматривают ракету, выставленную в павильоне «Космос»
17. ВДНХ. Туристы осматривают спутники и космические зонды, выставленные в павильоне «Космос»
20. ВДНХ. Туристы осматривают макеты кораблей международной космической миссии «Союз – Аполлон» 1975 года в павильоне «Космос»