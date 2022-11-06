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1965. Жан Майнбур в Москве

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01. Выставка перед зданием Моссовета во время празднования «Дня Победы», 9 мая
01. Выставка перед зданием Моссовета во время празднования «Дня Победы», 9 мая

02. Портрет Жана Майнбурга на улице Москвы.jpg
02. Портрет Жана Майнбурга на улице Москвы

03. Портрет Жана Майнбурга на улице Москвы.jpg

04. В ГУМе.jpg
04. В ГУМе

05. В ГУМе.jpg

06. В ГУМе.jpg

07. В ГУМе.jpg

08. Красная площадь. Молодежь с гитарами. (1 мая.jpg
08. Красная площадь. Молодежь с гитарами. (1 мая)

09. Красная площадь. Молодежь с гитарами. (1 мая.jpg

10. На Красной пощади.jpg
10. На Красной пощади

11. Красная площадь. Пионеры.jpg
11. Пионеры на Красной площади

12. Пионеры на Красной площади.jpg

13. Красная площадь. Кремлёвский некрополь.jpg
13. Красная площадь. Кремлёвский некрополь

14. Храм Василия Блаженного.jpg
14. Храм Василия Блаженного

15. Храм Василия Блаженного.jpg

16. Фотограф снимает туристов у Царь-пушки в Москве.jpg
16. Фотограф снимает туристов у Царь-пушки в Москве

17. Царь-Колокол в Кремле.jpg
17. Царь-Колокол в Кремле

18. Царь-Колокол в Кремле.jpg

19. Троицкий мост и Троицкая башня Московского Кремля.jpg
19. Троицкий мост и Троицкая башня Московского Кремля

20. Улица Горького, 1. Гостиница «Националь».jpg
20. Улица Горького, 1. Гостиница «Националь».
Источник: https://humus.livejournal.com/8664517.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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