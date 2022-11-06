1965. Жан Майнбур в Москве
01. Выставка перед зданием Моссовета во время празднования «Дня Победы», 9 мая
02. Портрет Жана Майнбурга на улице Москвы
04. В ГУМе
08. Красная площадь. Молодежь с гитарами. (1 мая)
10. На Красной пощади
11. Пионеры на Красной площади
13. Красная площадь. Кремлёвский некрополь
14. Храм Василия Блаженного
16. Фотограф снимает туристов у Царь-пушки в Москве
17. Царь-Колокол в Кремле
19. Троицкий мост и Троицкая башня Московского Кремля
20. Улица Горького, 1. Гостиница «Националь».