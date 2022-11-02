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Подъем на Аю-Даг и десерты в награду: в «Артеке» провели «День спорта»

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В минувшие выходные в международном детском центре «Артек» состоялось главное событие 12-ой смены – «День спорт». Ребята играли в артбол и участвовали в туристических состязаниях и покоряли гору Аю-Даг.

В рамках «Дня спорта» артековцы показали свою физическую подготовку и умение работать в команде. Вначале они соревновались в настольном теннисе и шахматам. Затем сдали нормы ГТО, которые включали подтягивание, прыжок в длину с места, отжимание, челночный бег, пресс и наклон на гимнастической скамье.

Одной из традиций в «Артеке» является игра в артбол, его придумали в послевоенные годы. Команды из 10 человек с помощью волейбольного мяча стараются выбить игроков-противников. Чтобы веселее было, даже учредили два Кубка, которые разыгрывают между собой лагеря. Первые соревнования по артболу прошли в «Артеке» в 1961 году на приз летчиков-космонавтов СССР. Судили турнир Юрий Гагарин и Герман Титов, а после – вручили призы победителями и подписали им грамоты. Об этом ребятам рассказали, чтобы познакомить с историей игры.

Ну а в завершении «Дня спорта» дети отправились в поход на Аю-Даг, откуда в процессе подъема могли полюбоваться видами на гряду крымских гор и прибрежный поселок Партенит. По традиции на горе ребят посвятили в артековцы.

Этот день для ребят постарались сделать особенным и повара комбината питания «Артека». Они приготовили сюрприз на обед: испекли блинчики, добавив к ним топпинги – джем и сгущенку, припасли печенье и сушки. Стоит отметить, что в столовых лагерей тщательно следят за тем, чтобы детский рацион был сбалансированным, и сочетал необходимое для растущих организмов количество белков, жиров и углеводов.

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Учитывая серьезный расход калорий, ребята питаются пять раз в день, получая максимально разнообразный набор блюд. Кстати, выбирать блюда из нескольких комплексов они могут сами: для этого в детском центре реализован принцип «шведского стола». Блюда в «Артеке» готовятся с учетом строгих требований СанПиНа, за чем следят как сами сотрудники комбината, так и Роспотребнадзор. В меню всегда есть свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, мясо и рыба. В детском рационе не используют свинину, а вся еда готовится с помощью щадящими способами: тушится, варится или запекается. На десерт артековцы получают выпечку, блинчики, оладьи, венские вафли, регулярно в столовой включают шоколадный фонтан.

Стоит отметить, что в «Артеке» дети приобщаются к активному образу жизни не только по определенным дням. Для них придумывают разные варианты провести время с пользой не только для интеллекта, но и для здоровья. Каждое утро ребята делают зарядку, участвуют в подвижных играх, ходят в походы. Часто им в этом помогают знаменитости: в эту смену физкультурой с артековцами занимались футболисты сборной России разных лет Дмитрий Сычев и Евгений Алдонин, мастер спорта по велоспорту Полина Махнорылова и артистка театра и кино Ева Авеева.

 

Метки: Артек
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