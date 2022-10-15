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1993. Давид Тирни в Москве

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1993. Демонстрация «Трудовой России» в Москве

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Источник: https://humus.livejournal.com/8629803.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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