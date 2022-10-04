Чем схожи Мария Шукшина и Рамзан Кадыров? Выражение лица Мишустина, когда женщина, артистка, уже с орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, коротко сказала о том, что творится в сфере культуры нашей Родины, запомнилось навсегда. Прямой эфир, рот не закроешь, не прогонишь! А Шукшина на всю страну, на весь мир говорит Правду! Вот она, опасность для системы, которая выстраивалась в РФ уже три десятилетия. Не внешний враг, а внутренний источник власти, Народ снесёт всех «эффективных менеджеров», стоит дать ему волю. Последний роман отца Марии, Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю» – на грани гениальности потому, что актуальность его для старших классов нашей школы с первого сентября 2022 года выросла неимоверно. Если школьник, которому завтра строить и защищать Родину, узнает, что сделал Степан Разин с первым кораблём, прибывшим из столицы в Астрахань под иноземным флагом, «разговор о главном» после торжественного ритуала получится очень нелицеприятным для законопослушного учителя...

Правда – она всегда горькая. Но без неё Великая Россия превращается в маленькую торговую корпорацию, «мощь» которой измеряется торговым оборотом с партнёрами, которые в один миг превращаются в шакалов, стремящихся порвать «медведя-коммерсанта».

«Как у тебя с Творцом? (Военно-политическое богословие)» - так я назвал недавнюю статью о сути сегодняшнего положения Человека в любой стране. ШОС, как многорегиональный блок, в который объединяются народы с незападным культурно-историческим кодом, уже обозначен юридически. Самарканд это подтвердил. Прочее – это конгломерат: западное, не имеющее будущего. Блок, центром которого ещё вчера, до госпереворота девяностых, была Россия, кровно заинтересован в культурном разнообразии. Изнутри всё здесь исторически начиналось Родом. Это совокупность собственных субъектов блока, объединенных понятием семьи, распространенным на прошлое и будущее. Россия, как до царей, так и после них, всегда в истории была семьей народов. Потому и была непобедима, олицетворяла всемирную Правду и Справедливость по воле Всевышнего.

В обозначенной статье я «похвастался» своей военно-учётной специальностью, полученной в Советской Армии, не потому, что знаю военную МОЩЬ Державы даже в мирное время. Запасники кадрированной дивизии менее, чем за пару недель собирались из разных уголков страны, переодевались, заводили танки, стоявшие на хранении и со всей техникой могли двинуться по приказу Верховного в любую точку. Кстати, заводились даже тяжелые танки «Иосиф Сталин» и «Клим Ворошилов», официально «отставники», но бережно, по-хозяйски сохранявшиеся зампотехами «на всякий случай».

И вот этот случай наступил… Дивизий нет, но мобилизация есть! Пусть частичная, но боевая! Потому я указал свою военно-учетную специальность, что на второй же день после начала внутренней военкоматной «спецоперации» в интернете появилась статья «Какая у тебя военно-учётная специальность, пуделёк?» Даже прекрасный врач-онколог откладывает срочные операции, словно пуделёк, бежит в военкомат. У него в военном билете (звание рядовой) написано «телефонист». И так далее, об этом уже много сказано, о «перегибах» высказался даже Верховный. Многие годные мужчины рванули на рубежи государства, очереди из дезертиров видели все. Хотя я уверен, что в сердце абсолютного большинства из них есть чувство Родины, готовность защищать её как мать… Просто за годы либерального разбоя случилось страшное: само государство вышибло из многих самое главное: любовь к Родине. Попробуй с такими «вышибленными» поспорь, если они говорят, что защищать пузанчиков, захвативших в России всё, что можно и нельзя, не хотят… Перепутались понятия. Родина – не государство. Мать может быть даже рабыней, но она – мать!

Ложь, как противовес Правды – вот основа потери силы мужчинами, которые превратились в трусов и дезертиров. Апатия, депрессия, дезертирство, - результат ощущения бессилия против лжи. Буквально вчера пресс-секретарь Верховного Песков голосом покойного (опечатка) «пуделька» говорил, что Россия не является стороной конфликта на Украине. Кто ему верил? Пурга!

А настоящий Мужчина, тоже гражданин России, генерал-лейтенант Росгвардии Рамзан Кадыров, в это же время в открытую посылал воевать на Украину «добровольцев». Прекрасно экипированные, вооруженные, подготовленные в военном отношении парни торжественно, под рукоплескание гражданского населения колоннами отправлялись на фронт. Такова была воля их Главнокомандующего, не вступающая в противоречие с волей отдельного бойца. За Родину? Конечно! Ведь даже тот парень Русского мира, который уходил воевать «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», тоже рисковал жизнью ради Родины. Именно она – оплот Правды, угроза паразитам всего мира. Не случайно я сказал о прекрасно экипированных бойцах. К каждому из них Кадыров относится как к родному сыну.

И с чем там встретились сыновья, хату покинувшие? У меня ежедневная связь с земляками, знаю много. Но не буду никого подставлять. Скажу лишь, что слышал на том радио, где Соловьёв. Известный командир ополченцев Ходаковский сетовал, что даже мины для миномётов выменивали на скобы и другой стройматериал! Даже козе понятно, что «выменять» это можно только у армии РФ. Дальше можно не продолжать – «бизнес» проел уже самое дорогое – душу потребителя, которого воспитывали в РФ три десятилетия.

На фоне бардака с мобилизацией случилось невероятное. Даже самые злостные ненавистники Рамзана Кадырова вдруг заговорили о нём, как честном, настоящем Человеке. Мобилизацию в Чечне «отменил»… Зря радуетесь: Рамзан Ахматович наоброт призвал к самой что ни есть Высшей, тотальной мобилизации! Мобилизации к Правде, к Победе. Ни одна страна в мире не имеет столько силовиков, как РФ. Даже половина этой силы снесет любую армию мира. В то же время, Рамзан Ахматович единственный из глав регионов назвал причину нашего отступления и фамилию генерала. То ли лентяй, то ли предатель, то ли «пуделёк», действующий по указке гражданских лиц. А объявление МО РФ мобилизации в Чечне, откуда уже добровольно ушли воевать втрое больше, чем «обложены» разнарядкой другие регионы, я бы назвал мощнейшим ударом по патриотизму, чести и достоинству чеченцев. Нет там и не было «пудельков»! Там Мужчины! Свидетельство тому – вся обозримая история этого маленького, гордого народа-воина. Сегодня губернаторы публично отчитываются, сколько инвалидов, многодетных папаш и так далее вернули домой. И никто не говорит, сколько здоровых, молодых мужчин покинули Россию. Военкоматное «дуболомство» я бы расценил как мощную, хорошо продуманную морально-психологическую спецоперацию по окончательному вытравлению любви к Родине. Как при Сталине, так и при Чингисхане мера наказания за такое – высшая.

… Откуда в Орде, куда входили только народы с незападным мировоззрением, этика «пять выше»? Это: власть выше собственности, служение выше владения, общее выше частного, справедливость выше закона, духовное выше материального. Ни Чингисхан, ни Сталин (вторая Орда) выдумать этого не могли. Это даже не может быть плодом человеческого разума, это нечто большее, что удерживало некогда наших Предков в одном государстве даже с китайцами…

…На чеченском «ас» - это «я». Помню с детства как я опускал голову и произносил это слово, когда надо было в чем-то признаться и отвечать за это. Тогда я не знал, что ас-Сами - «Слышащий»‎ - одно из Имён Аллаха, упомянутых в Коране. В переводе на русский язык означает «Слышащий», «Всеслышащий». В широком смысле означает Слышащий абсолютно всё, каждую вещь; Слышащий самое утаённое, самое тихое. Возвращаясь к «Военно-политическому богословию», ещё раз скажу, что фраза «как дела» на чеченском звучит как на русском, но переводится «Как у тебя с Творцом Всевышним»?

Завожу в поисковик «Ас в библии» и что вижу? «Асс, Асса (пленный) (Деян. XX, 13, 14) – город и гавань в Мизии на берегу Эгейского моря, ниже Троады, против о. Лесбоса». Что-то не верю. Где вы видели пленного чеченца?

У всех на слуху восклицание "асса" во время исполнения лезгинки. Вне зависимости от этнической принадлежности танцующего (дагестанец, чеченец, ингуш и т. п.), часто можно услышать такой возглас. Это выкрикивают наблюдающие за танцором или танцорами. То же самое, что русское "хопа" или "оп" во время исполнения русского народного танца?

Правильно я не поверил интернету. У серьёзных исследователей сказано, что в священном писании слово пишется как "асах", а читается без произношения последней буквы. "Асса" означает творить, создавать. Другие переводят, что нет, "асса" - это не творить и созидать, а создавать возможность существования чего-либо, например, самой жизни как таковой. Думаю, тут противоречий нет, если не придуряться учёным.

В идеологии мы ничего не найдём. К примеру, Сталина называют марксистом, хотя на самом деле он строил Державу не по лекалам еврея-европейца, а по Плану сибирских жрецов, у которых Христос Сын Творца и Бог Славы. А Чингисхан, якобы, исповедовал религию Бон-по. Последователи этой веры до сих пор многочисленны и не пускают буддистов в свои храмы. Полагаю, что это действительно Вера, а не религия. Так же, как и Веды, объединяющие дорелигиозную Русь с народом Индии.

У последователей Бон вместо священного "Ом" - "А". Это можно найти у Рериха, который, как никто знает Восток. Однако и он называет Бон-по чёрной религией. Действительно, у этих тибетцев «всё наоборот». Так же, как у сибирских староверов Руси в сравнении с обрядовостью РПЦ. Не знаю, чёрное это или белое учение, но точно известно, что когда его подвинули, цари перестали слушаться жрецов, власть в Тибете лишилась Воли Неба и начался, попросту говоря, бардак. Что-то подсказывает мне, что на Кавказе власть имущие не принимают серьёзных решений, не выслушав старейшин, не случайно. Ведь в горы Тибета ушли жрецы предыдущей цивилизации, которую угробили не боги, а сами люди, потеряв ориентиры Творца.

Ну да ладно философствовать… А то договорюсь до того, что Рай Небесный действительно был на земле. Просто так люди его выдумать не могли.

Давайте снова на грешную землю. То, что выразил Михаил Лермонтов в двух строках «Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно…» из нас никто никогда ничем не вышибет. С этого и надо начинать «разговоры о главном» со школьниками, с первой Буквы в Русской Азбуке. Аз – это Я! Азъ – это первая буква Русского алфавита. Её главный смысл передается словом «изначально», а цифра - 1. Точка, из которой идёт калибровка любой системы. Это число соответствует понятию Бог, Творец, Всевышний, потому что является началом и концом всего. Школьник из потребителя будет превращаться в ответственного за себя, за Родину, осознает всю меру Ответственности за мироздание. Благо, что личностей, с которых можно брать пример, в нашей истории хоть отбавляй.

А воевать, мужики, придётся, как ни крути. Но – с ясной мотивацией бойцов и командиров. Не за идею «Москва-Третий Рим» (государство рабовладельческое). Не за Новый Иерусалим, вечную субботу Израилеву (по субботам евреи не работают). Не за «свечные заводики» олигархов. (У них уже депрессия, как самых пузатых и не очень). Воевать предстоит за Родину-Россию. За Справедливость в семье народов. Нас всех, малые народы Руси, во время войны называли Русскими. Так что по планам врагов уничтожение или переформатирование предстоит нам всем. Потому и придётся воевать. Если кто-то не может избавиться от русофобии, мозги навсегда уже набекрень, эту дурь придётся вышибать вместе с мозгами.

Эдуард Наипов,

Кострома