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1992. Дэвид и Питер Тирни в Москве

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01.Продавцы спиртного на Тишинском рынке
01.Продавцы спиртного на Тишинском рынке

02. Уличная торговля.jpg
02. Уличная торговля

03. Мария Зубаткина копается на свалке под Москвой. Она собирает еду для себя и своих питомцев.jpg
03. Мария Зубаткина копается на свалке под Москвой. Она собирает еду для себя и своих питомцев

05. Анна Веселова и ее бойфренд собираются открыть бутик высококлассной одежды. Пара уже вложила 900 000 рублей.jpg
04. Анна Веселова и ее бойфренд собираются открыть бутик высококлассной одежды. Пара уже вложила 900 000 рублей

04. Женщина дает деньги инвалиду.jpg
05. Женщина дает деньги инвалиду

06. Метрдотель помогает зажечь сигарету предпринимателю.jpg
06. Метрдотель помогает зажечь сигарету предпринимателю

07. Московский ОМОН прибывает, чтобы контролировать антиельцинский прокоммунистический митинг.jpg
07. Московский ОМОН прибывает, чтобы контролировать антиельцинский прокоммунистический митинг

08. Коммунистическая демонстрация.jpg
08. Коммунистическая демонстрация

09. Коммунистическая демонстрация.jpg

10. Коммунистическая демонстрация.jpg

11. Коммунистическая демонстрация.jpg

12. Коммунистическая демонстрация.jpg

13. Коммунистическая демонстрация.jpg

14. Пешеходы на Арбате.jpg
14. Пешеходы на Арбате

15. Хирург готовит маленькую пациентку к операции в крупнейшей детской больнице Москвы.jpg
15. Хирург готовит маленькую пациентку к операции в крупнейшей детской больнице Москвы

16. Мужчина держит маленького ребенка.jpg
16. Мужчина держит маленького ребенка

17. Женщина, работающая за прялкой.jpg
17. Женщина, работающая за прялкой

18. Женский портрет.jpg
18. Женский портрет

19. Грузовой самолет выгружает гуманитарный груз .jpg
19. Грузовой самолет выгружает гуманитарный груз

20. Детдомовцы.jpg
20. Детдомовцы

21. Этот детский дом в Москве получил поддержку от немецкой гуманитарной помощи. Большинство детских домов в России сталкиваются со многими трудностя…
21. Этот детский дом в Москве получил поддержку от немецкой гуманитарной помощи. Большинство детских домов в России сталкиваются со многими трудностями и находятся в плачевном состоянии

22. Дети играют с санками.jpg
22. Дети играют с санками
Источник: https://humus.livejournal.com/8586890.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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