1992. Дэвид и Питер Тирни в Москве
01.Продавцы спиртного на Тишинском рынке
02. Уличная торговля
03. Мария Зубаткина копается на свалке под Москвой. Она собирает еду для себя и своих питомцев
04. Анна Веселова и ее бойфренд собираются открыть бутик высококлассной одежды. Пара уже вложила 900 000 рублей
05. Женщина дает деньги инвалиду
06. Метрдотель помогает зажечь сигарету предпринимателю
07. Московский ОМОН прибывает, чтобы контролировать антиельцинский прокоммунистический митинг
08. Коммунистическая демонстрация
14. Пешеходы на Арбате
15. Хирург готовит маленькую пациентку к операции в крупнейшей детской больнице Москвы
16. Мужчина держит маленького ребенка
17. Женщина, работающая за прялкой
18. Женский портрет
19. Грузовой самолет выгружает гуманитарный груз
20. Детдомовцы
21. Этот детский дом в Москве получил поддержку от немецкой гуманитарной помощи. Большинство детских домов в России сталкиваются со многими трудностями и находятся в плачевном состоянии
22. Дети играют с санками