1942. Выпуск Picture Post: «Как на самом деле выглядит война в России». 13 июня
Оригинальная публикация: Из фильма «Один день войны в Советском Союзе», снятого 160 советскими операторами
01. Солдаты в форме и женщины в платках. Русские женщины сражаются в рядах войск и партизанами, а также работают на фабриках и в сельском хозяйстве. Все население находится в состоянии войны
02. Советский танк продвигается сквозь клубы дыма, круша бревна на своем пути
03. Советский танк, на большой скорости приближающийся к немецким позициям, врезается в крестьянскую избу
04. Разрушение обороны нацистов советской бронетехникой. Взгляд через смотровое отверстие советского танка, движущегося к немецким позициям
05. Немецкое противотанковое орудие взрывается рядом с дымящимися руинами другого, на фоне наступающего советского танка
06. Пехота едет на танке. Их задача — уничтожить укрепленную немецкую позицию на лесной поляне
07. Пехотинцы, при поддержке танка, устремляются в атаку на немецкую позицию
08. Немецкие солдаты бегут из руин русской деревни
09. Горит здание сельсовета при освобождении русской деревни, оккупированной фашистами. Нацисты использовали этот дом как свою штаб-квартиру
10. Солдаты Красной Армии наводят оружие на немецкого солдата, выходящего из захваченного фашистского блиндажа
13. Среди клубов черного дыма звонят церковные колокола, когда прибывают русские солдаты. Позже в них будут бить, чтобы отпраздновать победу
14. Тела немецких солдат лежат среди обломков в оккупированной ими русской деревне. Теперь она в руках Красной Армии
15. Женщины в платках возле горящих руин своих домов после того, как советские войска освободили их деревню от фашистов
16. Тело немецкого солдата на танке, где вспыхнувшее пламя вскоре испепелит его труп
17. Советский солдат с тяжелым минометом на Центральном фронте отдает приказ своим товарищам в лесу
18. Солдат Красной Армии в окружении сослуживцев кормит маленькую девочку в деревне, отбитой Красной Армией. Забота о детях всегда в приоритете
19. Советские бомбардировщики идут в атаку
20. Советский бомбардировщик летят низко, чтобы сбросить бомбы на немецкий аэродром. Цель состоит в том, чтобы задержать немецкое наступление
21. Советский летчик, не сводя глаз с цели, готовился нажать кнопку сброса бомбы во время воздушного налета на немецкий аэродром
22. Бомбы в момент сброса с советского бомбардировщика. Их цель — немецкий аэродром
23. Бомбы с советского бомбардировщика падают на немецкие самолеты на аэродроме и ангары
24. Бомбы, сброшенные советскими бомбардировщиками, взрываются на немецком аэродроме, уничтожая самолеты, замаскированные ангары и недавно построенные взлетно-посадочные полосы
25. Члены экипажа черноморского траулера читают статью в газете «Правда», восхваляющую их храбрость. В центре капитан Коломина; она и ее команда – родственники мужчин, призванных в вооруженные силы
26. Женщина управляет сложным оборудованием на фабрике, где рабочие работают сверхурочно для нужд войны
27. Молодая грузинская пастушка со своим стадом овец в горах Кавказа. Фермы управляются женщинами и стариками, а молодые сражаются
28. Пожилой грузинский пастух со своим стадом овец в горах Кавказа (на заднем плане). Фермы управляются женщинами и стариками, а молодые сражаются