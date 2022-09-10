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1942. Выпуск Picture Post: «Как на самом деле выглядит война в России». 13 июня

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Оригинальная публикация: Из фильма «Один день войны в Советском Союзе», снятого 160 советскими операторами

01. Солдаты в форме и женщины в платках. Русские женщины сражаются в рялах войск и партизанами, а также работают на фабриках и в сельском хозяйстве. Все население находится в состоянии войны
01. Солдаты в форме и женщины в платках. Русские женщины сражаются в рядах войск и партизанами, а также работают на фабриках и в сельском хозяйстве. Все население находится в состоянии войны

02. Советский танк продвигается сквозь клубы дыма, круша бревна на своем пути, 13 июня.jpg
02. Советский танк продвигается сквозь клубы дыма, круша бревна на своем пути

03. Советский танк, на большой скорости приближающийся к немецким позициям, врезается в крестьянскую избу, 13 июня.jpg
03. Советский танк, на большой скорости приближающийся к немецким позициям, врезается в крестьянскую избу

04. Разрушение обороны нацистов советской бронетехникой. Взгляд через смотровое отверстие советского танка, движущегося к немецким позициям. 13 июня.…
04. Разрушение обороны нацистов советской бронетехникой. Взгляд через смотровое отверстие советского танка, движущегося к немецким позициям

05. Немецкое противотанковое орудие взрывается рядом с дымящимися руинами другого, на фоне наступающего советского танка, 13 июня.jpg
05. Немецкое противотанковое орудие взрывается рядом с дымящимися руинами другого, на фоне наступающего советского танка

06. Советская пехота едет на танке. Их задача — уничтожить сильную немецкую позицию на лесной поляне.jpg
06. Пехота едет на танке. Их задача — уничтожить укрепленную немецкую позицию на лесной поляне

07. Пехотинцы, при поддержке танка, устремляются в атаку на немецкую позицию .jpg
07. Пехотинцы, при поддержке танка, устремляются в атаку на немецкую позицию

08. Немецкие солдаты бегут из руин русской деревни.jpg
08. Немецкие солдаты бегут из руин русской деревни

09. Горит здание сельсовета при освобождении русской деревни, оккупированной фашистами. Нацисты использовали этот дом как свою штаб-квартиру.jpg
09. Горит здание сельсовета при освобождении русской деревни, оккупированной фашистами. Нацисты использовали этот дом как свою штаб-квартиру

10. Солдаты Красной Армии наводят оружие на немецкого солдата, выходящего из захваченного фашистского блиндажа. 13 июня (2).jpg
10. Солдаты Красной Армии наводят оружие на немецкого солдата, выходящего из захваченного фашистского блиндажа

11. Солдаты Красной Армии наводят оружие на немецкого солдата, выходящего из захваченного фашистского блиндажа. 13 июня (1).jpg

12. Солдаты Красной Армии наводят оружие на немецкого солдата, выходящего из захваченного фашистского блиндажа. 13 июня.jpg

13. Среди клубов черного дыма звонят церковные колокола, когда прибывают русские солдаты. Позже в них будут бить, чтобы отпраздновать победу. 13 июня…
13. Среди клубов черного дыма звонят церковные колокола, когда прибывают русские солдаты. Позже в них будут бить, чтобы отпраздновать победу

14. Тела немецких солдат лежат среди обломков в оккупированной ими русской деревне. Теперь она в руках Красной Армии.jpg
14. Тела немецких солдат лежат среди обломков в оккупированной ими русской деревне. Теперь она в руках Красной Армии

15. Женщины в платках возле горящих остатков своих домов после того, как советские войска освободили их деревню от фашистов.jpg
15. Женщины в платках возле горящих руин своих домов после того, как советские войска освободили их деревню от фашистов

16. Тело немецкого солдата лежит на немецком танке, где вспыхнувшее пламя вскоре испепелит его труп.jpg
16. Тело немецкого солдата на танке, где вспыхнувшее пламя вскоре испепелит его труп

17. Советский солдат с тяжелым минометом на Центральном фронте отдает приказ своим товарищам в лесу.jpg
17. Советский солдат с тяжелым минометом на Центральном фронте отдает приказ своим товарищам в лесу

18. Солдат Красной Армии в окружении сослуживцев кормит маленькую девочку в деревне, отбитой Красной Армией. Забота о детях всегда в приоритете.jpg
18. Солдат Красной Армии в окружении сослуживцев кормит маленькую девочку в деревне, отбитой Красной Армией. Забота о детях всегда в приоритете

19. Советские бомбардировщики идут в атаку.jpg
19. Советские бомбардировщики идут в атаку

20. Советский бомбардировщик летят низко, чтобы сбросить бомбы на немецкий аэродром. Цель состоит в том, чтобы задержать немецкое наступление.jpg
20. Советский бомбардировщик летят низко, чтобы сбросить бомбы на немецкий аэродром. Цель состоит в том, чтобы задержать немецкое наступление

21. Советский летчик, не сводя глаз с цели, готовился нажать кнопку сброса бомбы во время воздушного налета на немецкий аэродром.jpg
21. Советский летчик, не сводя глаз с цели, готовился нажать кнопку сброса бомбы во время воздушного налета на немецкий аэродром

22. Бомбы в момент сброса с советского бомбардировщика. Их цель — немецкий аэродром.jpg
22. Бомбы в момент сброса с советского бомбардировщика. Их цель — немецкий аэродром

23. Бомбы с советского бомбардировщика падают на приземлившиеся немецкие самолеты и ангары.jpg
23. Бомбы с советского бомбардировщика падают на немецкие самолеты на аэродроме и ангары

24. Бомбы, сброшенные советскими бомбардировщиками, взрываются на немецком аэродроме, уничтожая приземлившиеся самолеты, замаскированные ангары и нед…
24. Бомбы, сброшенные советскими бомбардировщиками, взрываются на немецком аэродроме, уничтожая самолеты, замаскированные ангары и недавно построенные взлетно-посадочные полосы

25. Члены экипажа черноморского траулера читают статью в газете «Правда», восхваляющую их храбрость. В центре капитан Коломина; она и ее команда - ро…
25. Члены экипажа черноморского траулера читают статью в газете «Правда», восхваляющую их храбрость. В центре капитан Коломина; она и ее команда – родственники мужчин, призванных в вооруженные силы

26. Женщина управляет сложным оборудованием на фабрике, где рабочие работают сверхурочно для нужд войны.jpg
26. Женщина управляет сложным оборудованием на фабрике, где рабочие работают сверхурочно для нужд войны

27. Молодая грузинская пастушка со своим стадом овец в горах Кавказа. Фермы управляются женщинами и стариками, а молодые сражаются.jpg
27. Молодая грузинская пастушка со своим стадом овец в горах Кавказа. Фермы управляются женщинами и стариками, а молодые сражаются

28. Пожилой грузинский пастух со своим стадом овец в горах Кавказа (на заднем плане). Фермы управляются женщинами и стариками, а молодые сражаются.jpg
28. Пожилой грузинский пастух со своим стадом овец в горах Кавказа (на заднем плане). Фермы управляются женщинами и стариками, а молодые сражаются
Источник: https://humus.livejournal.com/8577154.html
Метки: война, история, Россия, фото
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