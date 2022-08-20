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1991. Давид Терни в Ленинграде

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01. Горожане загорают на берегу Невы (3)
01. Горожане загорают на берегу Невы

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05. Россияне загорают на берегу Невы (4).jpg

06. Россияне загорают на берегу Невы (2).jpg

07. Россияне загорают на берегу Невы.jpg

08. Игра на гитаре на Невском проспекте .jpg
08. Игра на гитаре на Невском проспекте

09. На Невском проспекте.jpg
09. На Невском проспекте

10. Рабочие отдыхают на верфи «Алмаз».jpg
10. Рабочие отдыхают на верфи «Алмаз»

11. Женщина танцует под аккордеон.jpg
11. Женщина танцует под аккордеон

12. Самира Акдерова среди тех, кто продает продукты на Кузнецком рынке. Свою продукцию на рынке продают фермеры из Грузии, Украины и Молдавии.jpg
12. Самира Акдерова среди тех, кто торгует на Кузнецком рынке. Свою продукцию на рынке продают фермеры из Грузии, Украины и Молдавии

13. На Кузнецком рынке.jpg
13. На Кузнецком рынке

14. На Кузнецком рынке.jpg

15. Художник рисует портрет мужчины.jpg
15. Художник рисует портрет мужчины

16. Пожилые мужчины сидят на скамейке.jpg
16. Пожилые мужчины сидят на скамейке

17.jpg

18. Художница лежит среди своих картин в заброшенном доме в Ленинграде. Она и другие художники и музыканты поселились в здании и назвали его «Дом мир…
18. Художница лежит среди своих картин в заброшенном доме в Ленинграде. Она и другие художники и музыканты поселились в здании и назвали его «Дом мира»

19. Виталий Тараник, 11-летний беспризорник живет в заброшенном доме. Здание было захвачено скваттерами, большинство из которых художники и музыкант…
19. Виталий Тараник, 11-летний беспризорник живет в заброшенном доме. Здание было захвачено скваттерами, большинство из которых художники и музыканты, и получило название «Дом мира».

20. Виталий Тараник, 11-летний беспризорник живет в заброшенном доме. (2).jpg

21. Виталий Тараник, 11-летний беспризорник живет в заброшенном доме. .jpg

22. Виталий Тараник, 11-летний беспризорник живет в заброшенном доме. .jpg

22. Курсанты советского военно-морского флота на церемонии вручения дипломов в Свято-Николаевском соборе в Ленинграде.jpg
22. Курсанты советского военно-морского флота на церемонии вручения дипломов в Свято-Николаевском соборе

23.jpg

24. Морячок в аэропорту Пулково.jpg
24. Морячок в аэропорту Пулково

25. Во второй по величине синагоге в Восточной Европе еврейские студенты изучают иврит и традиции иудаизма у американских студентов.
25. Во второй по величине синагоге в Восточной Европе еврейские студенты изучают иврит и традиции иудаизма у американских студентов. Ученицы Анна Клуцик (14) и Эвис Левант (14) внимательно следят за уроком

26. Еврейские мальчики изучают иврит .jpg
26. Еврейские мальчики изучают иврит

27. Мальчик в ермолке.jpg
27. Мальчик в ермолке

28. Группа еврейских мужчин.jpg
28. Группа евреев

29. Урок музыки.jpg
29. Урок музыки

30. Мать и дочь разговаривают.jpg
30. Мать и дочь разговаривают

31. Мать укладывает волосы дочери.jpg
31. Мать укладывает волосы дочери

Бонус
В прошлом выпуске было бурное обсуждение, где находится пресловутое село из фотосета: на Украине, в Молдавии или в Румынии. Нашлась фотографии, расставившая все точки над Ы: это Львовская область
Свадебная церемония в селе Гидзовка
Свадебная церемония в селе Гидзовка
Источник: https://humus.livejournal.com/8550472.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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