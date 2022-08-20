1991. Давид Терни в Ленинграде
01. Горожане загорают на берегу Невы
08. Игра на гитаре на Невском проспекте
09. На Невском проспекте
10. Рабочие отдыхают на верфи «Алмаз»
11. Женщина танцует под аккордеон
12. Самира Акдерова среди тех, кто торгует на Кузнецком рынке. Свою продукцию на рынке продают фермеры из Грузии, Украины и Молдавии
13. На Кузнецком рынке
15. Художник рисует портрет мужчины
16. Пожилые мужчины сидят на скамейке
18. Художница лежит среди своих картин в заброшенном доме в Ленинграде. Она и другие художники и музыканты поселились в здании и назвали его «Дом мира»
19. Виталий Тараник, 11-летний беспризорник живет в заброшенном доме. Здание было захвачено скваттерами, большинство из которых художники и музыканты, и получило название «Дом мира».
22. Курсанты советского военно-морского флота на церемонии вручения дипломов в Свято-Николаевском соборе
24. Морячок в аэропорту Пулково
25. Во второй по величине синагоге в Восточной Европе еврейские студенты изучают иврит и традиции иудаизма у американских студентов. Ученицы Анна Клуцик (14) и Эвис Левант (14) внимательно следят за уроком
26. Еврейские мальчики изучают иврит
27. Мальчик в ермолке
28. Группа евреев
29. Урок музыки
30. Мать и дочь разговаривают
31. Мать укладывает волосы дочери
Бонус
В прошлом выпуске было бурное обсуждение, где находится пресловутое село из фотосета: на Украине, в Молдавии или в Румынии. Нашлась фотографии, расставившая все точки над Ы: это Львовская область
Свадебная церемония в селе Гидзовка
Последний год существования СССР.
“Иных уж нет, а те далече…”