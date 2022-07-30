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1991. Давид Тирни в Норильске

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01. Норильск. Военнослужащий прощается со своей девушкой в ​​аэропорту
01. Норильск. Военнослужащий прощается со своей девушкой в ​​аэропорту

02. Норильск. Тюремные охранники.png
02. Норильск. Тюремные охранники

03. Норильск. Портрет заключенного.png
03. Норильск. Портрет заключенного

04. Норильск. Заключенный с татуировками.png
04. Норильск. Заключенный с татуировками

05. Норильск. Заключенные в тюрьме режут грибы.png
05. Норильск. Заключенные в тюрьме режут грибы

06. Норильск. Шмон при выходе с промки.png
06. Норильск. Шмон при выходе с промки

07. Норильск. Заключенные отдыхают на своих койках.png
07. Норильск. Заключенные отдыхают на своих койках

08. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина (2).png
08. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина

09. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина (3).png

10. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина (7).png

11. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина. Ожидание поезда.png

12. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина.png

13. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина.png

14. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина.png

15. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина.png

16. Норильск. Мальчики, играющие в баскетбол.png
16. Норильск. Мальчики, играющие в баскетбол

17. Норильск. Рабочие играют в волейбол.png
17. Норильск. Рабочие играют в волейбол

18. 61-летний норильчанин Николай Щетинкин, страдающий хроническим бронхитом, лежит в больнице в Мончегорске. Средняя продолжительность жизни в регио…
18. 61-летний норильчанин Николай Щетинкин, страдающий хроническим бронхитом, лежит в больнице в Мончегорске. Средняя продолжительность жизни в регионе составляет около 50 лет
Источник: https://humus.livejournal.com/8520504.html
Метки: история, норильск, Россия, фото
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