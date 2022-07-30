1991. Давид Тирни в Норильске
01. Норильск. Военнослужащий прощается со своей девушкой в аэропорту
02. Норильск. Тюремные охранники
03. Норильск. Портрет заключенного
04. Норильск. Заключенный с татуировками
05. Норильск. Заключенные в тюрьме режут грибы
06. Норильск. Шмон при выходе с промки
07. Норильск. Заключенные отдыхают на своих койках
08. Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина
16. Норильск. Мальчики, играющие в баскетбол
17. Норильск. Рабочие играют в волейбол
18. 61-летний норильчанин Николай Щетинкин, страдающий хроническим бронхитом, лежит в больнице в Мончегорске. Средняя продолжительность жизни в регионе составляет около 50 лет