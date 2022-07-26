В «Артеке» дети не только отдыхают, занимаются творчеством и спортом, но и учатся готовить. Для этого в столовых международного детского центра проводятся кулинарные мастер-классы. Один из последних был посвящен приготовлению итальянской пиццы, а осваивали поварское ремесло участники восьмой смены.

Воспитанники лагерей «Кипарисный» и «Морской» облачились в поварскую униформу, прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, а после начали следовать советам своего наставника – шеф-повара комбината питания, который кормит «Артек». Под его руководством ребята замесили тесто, хорошо его раскатали, добавили на основу томатный соус и выложили начинку из нескольких ингредиентов: помидоры, огурцы, сосиски, перец, лук. Каждый выбирал на свой вкус, ведь по самым скромным подсчетам в наше время насчитывается более 2 тысяч разновидностей пиццы. Сверху юные кулинары посыпали пиццу сыром, а после – отправили изделие в духовку.

Во время кулинарного мастер-класса атрековцы узнали историю появления блюда, которое сейчас считается традиционно итальянским. Но не все так просто. Прообраз этого блюда появился ещё в Древней Греции — это лепёшки, которые сверху посыпали луком, чесноком и другой зеленью. Средиземноморскими аналогами могут считаться фокачча, греческая пита и лепиня. В каждой стране есть рецепты, которые предлагают покрывать плоское тесто разными мясными, сырными и овощными начинками, а затем запекать его. Однако самым популярным блюдом всё же является пицца – такое название лепешки впервые упоминается в Неаполе в XVI веке. Пища считалась дешёвой и созданной для бедняков, которые могли положить на тесто всё, что осталось в припасах. Позже блюдо обрело популярность: о всевозможных начинках пиццы в 1843 году писал сам Дюма, а в 1889 году пиццемейкер Раффаэле Эспозито выразил признательность итальянской королеве Маргарите Савойской и создал знаменитую «Маргариту» в национальных цветах королевства: красный — томат, зелёный — базилик, белый — моцарелла.

В «Артеке» сотрудники комбината питания точно знают, как приготовить вкусную и полезную пиццу и научить ребят печь такую же. Тесто здесь делают с наименьшим количеством дрожжей, в начинке итальянского блюда по секретному рецепту «Артека» нет острых и жирных ингредиентов, только натуральные продукты. Воспитанники «Морского» и «Кипарисного» сами сделали любимую еду подростков и смогли полакомиться ею, а также получили знания, которые смогут применить дома, чтобы угостить родителей самодельной пиццей.

Подобные традиционные блюда других стран есть и в ежедневном меню ребят: паста, греческий салат, «Цезарь», испанский салат с курицей и фруктами. Их адаптируют для детского питания, чтобы артековцы получали полностью здоровый и сбалансированный рацион. А ещё блюда остаются вкусными, даже после щадящей температурной обработки, в них совсем мало соли и почти нет сахара, под запретом усилители вкуса и консерванты.

Подобные мастер-классы в столовых детского центра устраиваются регулярно. Например, артековцы пекут блины, печенья, делают сырники, готовят традиционные блюда разных народов. Такие мероприятия помогают детям стать более самостоятельными в быту, а кому-то, возможно, дадут старт в профессии мечты, которая приведет к звезде Michelin. Но, несомненно, все ребята поймут, что готовить самим куда полезнее, чем питаться «мусорной» едой.