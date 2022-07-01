1908. Экспедиция В. А. Русанова на Новую Землю на снимках Захария Захариевича Виноградова
Захарий Захариевич Виноградов (30.12.1882. Ахтырка, Харьковской губернии – 05.02.1963.Москва) – владелец фотографической мастерской. Автор фотопейзажей Новой Земли, тундры, арктических просторов.
Родился в семье купца 2-й гильдии, потомственного почётного гражданина З. И. Виноградова. В 1894 г. поступил в Харьковское реальное училище, а в 1901 г. – на механическое отделение Харьковского технологического института, в 1903 г. исключён за участие в студенческих волнениях. Осенью 1904 г. призван на военную службу в 270 Купянский полк. В 1906 г. переехал в Москву и полностью посвятил себя фотографии. Участник экспедиции В. А. Русанова на Новую Землю в 1908 г. в качестве фотографа. Его стереоскопические серии – это прежде всего географическое и этнографическое исследование, особенно значимое для России с ее колоссальной территорией и разным по составу населением. В 1910 г. в серии стереопар «Жизнь и природа России» сделал подборку стереоснимков «Крым». Фотографии Виноградова опубликованы в журнале «Искры», №6, 1911 г. Владелец фотографической мастерской «Видов России». Ученик А. М. Донде, фотографа и автора одного из пособий по стереоскопической съемке, Виноградов учитывал все требования и возможности стереофотографии, такие как расположение света и соотношение планов. Захар Виноградов совершал многочисленные экспедиции по Российской империи, откуда привозил подробнейшие фотоотчеты, в большинстве своем снятые на стереокамеру.
В Костроме Виноградовым сделаны 354 фото в 1913 г.(к 300-летию Дома Романовых). В 1922 г. вернулся в Москву, работал фотографом в Комиссии по охране памятников искусства и старины, в Мосгубмузее.
В 1924 г. В. работал в фотолаборатории музея наглядных пособий Московского общества сельского хозяйства. В 1925 г. Его работы по изменению характера негатива демонстрировались в Русском Фотографическом обществе в Москве («Фотограф», 1927, №5-6, с. 156). Член-учредитель Всероссийского фотографического общества (1928 г.). В 1929-30 гг. производил фотосъёмки Подмосковья для путеводителя.
В 1936 г. преподаватель Центральных фотокурсов «Союзфото».
05. Скалистый остров у Мурманского берега, близ которого разбился пароход «Алексей»
06. Мурманский берег с парохода
17. Пароход «Ломоносов», совершающий рейсы вдоль Мурманского побережья
23. Самоедская лодочка на берегу пролива Маточкин Шара близ Карского моря
27. Стволы деревьев (плавник), принесённые Карским морем из Сибири к берегу Новой Земли
32. Высадка с парохода на берег у становища Белужьего
33. Домик самоедов в становище Белужьем
34. Самоедский чум в становище Белужьем
35. Яхта французской полярной экспедиции 1908 года у берега Новой Земли
37. Лопарские оленьи крытые сани
43. Группа самоедов в становище Малые Кармакулы
44. Самоеды из рода Вылка полуострова Ямал, отец и сын
45. Самоед из рода Хатанзеев в становище Маточкин Шар
46. Самоед из рода Вылка в становище Маточкин Шар
47. Самоед из рода Хатанзеев Печерского края
48. Самоедка, сидящая у стола в становище Маточкин Шар
49. Самоед-художник Тыко Вылка на каменных россыпях близ становища Маточкин Шар
50. Новая Земля. Становище «Маточкин шар». Дом художника Борисова
51. Чаепитие самоедов в доме художника Борисова
53. Игра самоедов в городки в становище Маточкин Шар
54. 11 августа на Карской стороне южного острова
55. Самоедский мальчик слушает звук камертона
56. Самоедка, выделывающая шкуру оленя в становище Маточкин Шар