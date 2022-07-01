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1908. Экспедиция В. А. Русанова на Новую Землю на снимках Захария Захариевича Виноградова

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Захарий Захариевич Виноградов (30.12.1882. Ахтырка, Харьковской губернии – 05.02.1963.Москва) – владелец фотографической мастерской. Автор фотопейзажей Новой Земли, тундры, арктических просторов.
Родился в семье купца 2-й гильдии, потомственного почётного гражданина З. И. Виноградова. В 1894 г. поступил в Харьковское реальное училище, а в 1901 г. – на механическое отделение Харьковского технологического института, в 1903 г. исключён за участие в студенческих волнениях. Осенью 1904 г. призван на военную службу в 270 Купянский полк. В 1906 г. переехал в Москву и полностью посвятил себя фотографии. Участник экспедиции В. А. Русанова на Новую Землю в 1908 г. в качестве фотографа. Его стереоскопические серии – это прежде всего географическое и этнографическое исследование, особенно значимое для России с ее колоссальной территорией и разным по составу населением. В 1910 г. в серии стереопар «Жизнь и природа России» сделал подборку стереоснимков «Крым». Фотографии Виноградова опубликованы в журнале «Искры», №6, 1911 г. Владелец фотографической мастерской «Видов России». Ученик А. М. Донде, фотографа и автора одного из пособий по стереоскопической съемке, Виноградов учитывал все требования и возможности стереофотографии, такие как расположение света и соотношение планов. Захар Виноградов совершал многочисленные экспедиции по Российской империи, откуда привозил подробнейшие фотоотчеты, в большинстве своем снятые на стереокамеру.
В Костроме Виноградовым сделаны 354 фото в 1913 г.(к 300-летию Дома Романовых). В 1922 г. вернулся в Москву, работал фотографом в Комиссии по охране памятников искусства и старины, в Мосгубмузее.
В 1924 г. В. работал в фотолаборатории музея наглядных пособий Московского общества сельского хозяйства. В 1925 г. Его работы по изменению характера негатива демонстрировались в Русском Фотографическом обществе в Москве («Фотограф», 1927, №5-6, с. 156). Член-учредитель Всероссийского фотографического общества (1928 г.). В 1929-30 гг. производил фотосъёмки Подмосковья для путеводителя.
В 1936 г. преподаватель Центральных фотокурсов «Союзфото».

05. Скалистый остров у Мурманского берега, близ которого разбился пароход «Алексей».jpg
05. Скалистый остров у Мурманского берега, близ которого разбился пароход «Алексей»

06. Мурманский берег с парохода.jpg
06. Мурманский берег с парохода

17. Пароход «Ломоносов», совершающий рейсы вдоль Мурманского побережья.jpg
17. Пароход «Ломоносов», совершающий рейсы вдоль Мурманского побережья

23. Самоедская лодочка на берегу пролива Маточкин Шара близ Карского моря.jpg
23. Самоедская лодочка на берегу пролива Маточкин Шара близ Карского моря

23. Самоедская лодочка на берегу пролива Маточкин Шара близ Карского моря1.jpg

27. Стволы деревьев (плавник), принесённые Карским морем из Сибири к берегу Новой Земли.jpg
27. Стволы деревьев (плавник), принесённые Карским морем из Сибири к берегу Новой Земли

32. Высадка с парохода на берег у становища Белужьего.jpg
32. Высадка с парохода на берег у становища Белужьего

33. Домик самоедов в становище Белужьем.jpg
33. Домик самоедов в становище Белужьем

34. Самоедский чум в становище Белужьем.jpg
34. Самоедский чум в становище Белужьем

35. Яхта французской полярной экспедиции 1908 года у берега Новой Земли.jpg
35. Яхта французской полярной экспедиции 1908 года у берега Новой Земли

37. Лопарские оленьи крытые сани.jpg
37. Лопарские оленьи крытые сани

43. Группа самоедов в становище Малые Кармакулы.jpg
43. Группа самоедов в становище Малые Кармакулы

44. Самоеды из рода Вылка полуострова Ямал, отец и сын.jpg
44. Самоеды из рода Вылка полуострова Ямал, отец и сын

45. Самоед из рода Хатанзеев в становище Маточкин Шар.jpg
45. Самоед из рода Хатанзеев в становище Маточкин Шар

46. Самоед из рода Вылка в становище Маточкин Шар.jpg
46. Самоед из рода Вылка в становище Маточкин Шар

47. Самоед из рода Хатанзеев Печерского края.jpg
47. Самоед из рода Хатанзеев Печерского края

48. Самоедка, сидящая у стола в становище Маточкин Шар.jpg
48. Самоедка, сидящая у стола в становище Маточкин Шар

49. Самоед-художник Тыко Вылка на каменных россыпях близ становища Маточкин Шар.jpg
49. Самоед-художник Тыко Вылка на каменных россыпях близ становища Маточкин Шар

50. Новая Земля. Становище «Маточкин шар». Дом художника Борисова.jpg
50. Новая Земля. Становище «Маточкин шар». Дом художника Борисова

51. Чаепитие самоедов в доме художника Борисова.jpg
51. Чаепитие самоедов в доме художника Борисова

53. Игра самоедов в городки в становище Маточкин Шар.jpg
53. Игра самоедов в городки в становище Маточкин Шар

11 августа на Карской стороне южного острова.jpg
54. 11 августа на Карской стороне южного острова

55. Самоедский мальчик слушает звук камертона. 1908.jpg
55. Самоедский мальчик слушает звук камертона

56. Самоедка, выделывающая шкуру оленя в становище Маточкин Шар.jpg
56. Самоедка, выделывающая шкуру оленя в становище Маточкин Шар
Источник: https://humus.livejournal.com/8479403.html
Метки: архангельская губерния, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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