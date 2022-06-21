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1989. Кристиан Гюнтер в Прибалтике. Часть 1

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01. Прилавок продавцов хлеба на Рижском рынке
01. Прилавок продавцов хлеба на Рижском рынке

02. Овощной прилавок на Рижском рынке.jpg
02. Овощной прилавок на Рижском рынке

03. Мясной прилавок на Рижском рынке.jpg
03. Мясной прилавок на Рижском рынке

04. Продавец мяса на Рижском рынке.jpg
04. Продавец мяса на Рижском рынке

05. Продавцы меда на Рижском рынке.jpg
05. Продавцы меда на Рижском рынке

06. Продавцы цветов на Рижском рынке.jpg
06. Продавцы цветов на Рижском рынке

07. Продавец кваса на Рижской площади.jpg
07. Продавец кваса на Рижской площади

08. Уличная сцена в Риге.jpg
08. Уличная сцена в Риге

09. Мать с ребенком в Риге.jpg
09. Мать с ребенком в Риге

10. Доска почёта в Риге.jpg
10. Доска почёта в Риге

11. Доска почёта в Риге.jpg

12. Две пожилые женщины на вокзале в Риге.jpg
12. Две пожилые женщины на вокзале в Риге

13. Мать с ребенком стоит на вокзале, Рига.jpg
13. Мать с ребенком стоит на вокзале, Рига

14. Люди ждут на вокзале.jpg
14. Люди ждут на вокзале

15. Люди в скором поезде в Юрмалу.jpg
15. Люди в скором поезде в Юрмалу

16. Пассажиры в скором поезде в Юрмалу.jpg

17. Пассажиры в скором поезде в Юрмалу.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8459771.html
Метки: история, рига, Россия, фото
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