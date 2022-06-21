1989. Кристиан Гюнтер в Прибалтике. Часть 1
01. Прилавок продавцов хлеба на Рижском рынке
02. Овощной прилавок на Рижском рынке
03. Мясной прилавок на Рижском рынке
04. Продавец мяса на Рижском рынке
05. Продавцы меда на Рижском рынке
06. Продавцы цветов на Рижском рынке
07. Продавец кваса на Рижской площади
08. Уличная сцена в Риге
09. Мать с ребенком в Риге
10. Доска почёта в Риге
12. Две пожилые женщины на вокзале в Риге
13. Мать с ребенком стоит на вокзале, Рига
14. Люди ждут на вокзале
15. Люди в скором поезде в Юрмалу