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1986-1988. Давид Тирни в Москве

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1988. Зимовка автомобилей в Бибирево
01. Зимовка автомобилей в Бибирево

02. Улица Конёнкова в Биберево.jpg
02. Улица Конёнкова в Биберево

03. Улица Пришвина, №№ 17 и 19 в Биберево.jpg
03. Улица Пришвина, №№ 17 и 19 в Биберево

04. У школы №960 в Бибирево.jpg
04. У школы №960 в Бибирево

05. Школа в Бибирево.jpg
05. Школа в Бибирево

06. Школа в Бибирево (4).jpg

07. Школа в Бибирево (2).jpg

08. Школа в Бибирево (3).jpg

09. Школа в Бибирево (7).jpg

10. Школа в Бибирево (1).jpg

11. Школа в Бибирево (5).jpg

12. Школа в Бибирево.jpg

13. Школа в Бибирево.jpg

14. Школа в Бибирево.jpg

15. Школа в Бибирево.jpg

16. Школа в Бибирево.jpg

17. Школа в Бибирево.jpg

18. Школа в Бибирево.jpg

19. Школа в Бибирево.jpg

20. Школа в Бибирево.jpg

21. Школа в Бибирево.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8391582.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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