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1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 4

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1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 1
1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 2
1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 3

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Источник: https://humus.livejournal.com/8369589.html
Метки: история, Россия, фото
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