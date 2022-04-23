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1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 3

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1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 1
1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 2

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Источник: https://humus.livejournal.com/8367110.html
Метки: история, Киев, львов, Россия, фото
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Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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