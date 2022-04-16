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1991. Питер Тирнли путешествует по Украине. Часть 1

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1991. Киев

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Источник: https://humus.livejournal.com/8353915.html
Метки: история, Украина, фото
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