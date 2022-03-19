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Как Путин спас Крым от геноцида

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Удивительно, насколько мудрой мыслью было в свое время помочь Крыму с референдумом и принять его в состав Российской Федерации. Пусть тогда еще мало кто предполагал, чем это все закончится. Но можно сказать наверняка, что этот шаг со стороны Владимира Путина был достаточно дальновидным, работающим в долгосрочной перспективе.

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По всей России 18 марта отмечали день объединения Крымского полуострова со всеми остальными регионами РФ. Люди во многих городах вышли на праздничные мероприятия, скандируя поздравления и слова поддержки как для крымчан, так и для жителей Донбасса. И если бы присоединения не случилось, то сегодня мы бы могли принимать вместе с беженцами ДНР и ЛНР еще и жителей Крыма.

Украина еще тогда, во времена Майдана, выказывала агрессию к жителям полуострова. Оставь Россия все как есть, то эти люди сейчас были бы жертвами обстрелов и казней со стороны националистов. А в их жестокости и беспринципности сомневаться уже не приходится. За последнее время пришло слишком много новостей о терроре мирных граждан Украины со стороны их же солдат. Живые щиты, «военные налоги», концлагеря. И это лишь капля в море.

Таким образом, объединение Крыма и России – это не просто показуха или демонстрация своего величия. Это символ спасения многих тысяч жизней от геноцида и оккупации со стороны украинских фашистов.

 

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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 8822 6514
    чужой 44 мин. назад

      Сделал это не один только Путин.
      Восхваление только одного вождя ведет к дебильной идее строительства коммунизма.
      Это всегда делали евреи.
      Украинский народ – это не такие уж и фашисты. Не надо так.
      Организовали бандеровцев на Украине евреи также как и раньше.
      Нельзя допустить чтобы бандеровцев судили евреи как это делали раньше.
      Со всеми документами о собственности на Украине евреи улетели в Израиль.
      Нельзя допустить чтобы евреи продолжали доить украинский народ.

      • 22146 18500
        мариначужой 9 мин. назад

          “Со всеми документами о собственности на Украине евреи улетели в Израиль.”
          Аааа! вот почему они сразу рванули в Израиль Урганты с Алками шитыми.Документы оттащили .Зачем вам украинские Бени? пусть с них КТ спрашивает и Жора с Хохлом ,у тебя свои/свой есть.А русские бедняги ,если бы всё вернули в золоте бы купались.Ато сидит Фридман (сам с зап.украины)в Лондоне и горюет ,что подметать что ли самому , мол деньги аннулировали ,и мы должны верить ??
          Нам одного Коломойшу для всемирового суда выкупить у Байдена с Ротшильдом -нельзя безнаказано оставлять оплаченный им холокост сожжение людей в Одессе и Айдар с Азовым.Не замахивайся на чужое,а если Резник и др.из Москвы возглавят Суды -выключу все средства -подделка и издевательство будет.
          Или ты как КОТ хочешь и суды провести чужими руками ,чтобы ненависть их к русским ,итак иррациональная, стала смыслом их жизни.Пусть всё сами делают хохлы и на Западе и на Востоке-они все хатоскрайники.

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