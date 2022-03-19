Удивительно, насколько мудрой мыслью было в свое время помочь Крыму с референдумом и принять его в состав Российской Федерации. Пусть тогда еще мало кто предполагал, чем это все закончится. Но можно сказать наверняка, что этот шаг со стороны Владимира Путина был достаточно дальновидным, работающим в долгосрочной перспективе.

По всей России 18 марта отмечали день объединения Крымского полуострова со всеми остальными регионами РФ. Люди во многих городах вышли на праздничные мероприятия, скандируя поздравления и слова поддержки как для крымчан, так и для жителей Донбасса. И если бы присоединения не случилось, то сегодня мы бы могли принимать вместе с беженцами ДНР и ЛНР еще и жителей Крыма.

Украина еще тогда, во времена Майдана, выказывала агрессию к жителям полуострова. Оставь Россия все как есть, то эти люди сейчас были бы жертвами обстрелов и казней со стороны националистов. А в их жестокости и беспринципности сомневаться уже не приходится. За последнее время пришло слишком много новостей о терроре мирных граждан Украины со стороны их же солдат. Живые щиты, «военные налоги», концлагеря. И это лишь капля в море.

Таким образом, объединение Крыма и России – это не просто показуха или демонстрация своего величия. Это символ спасения многих тысяч жизней от геноцида и оккупации со стороны украинских фашистов.