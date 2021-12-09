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1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 5

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1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 1
1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 2
1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 3
1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 4

Крестьяне за работой в поле
Крестьяне за работой в поле

Софья Григорьевна Крестовникова
Софья Григорьевна Крестовникова

Мария Григорьевна Крестовникова
Мария Григорьевна Крестовникова

Неизвестные люди
Неизвестные люди

Прогулка в повозке
Прогулка в повозке

Пейзаж
Пейзаж

Пейзаж.
Пейзаж

Прогулка на лодке
Прогулка на лодке

Летний домик
Летний домик

Пчелиные домики в саду
Пчелиные домики в саду

Река
Река

Фабрика на берегу озера
Фабрика на берегу озера

Фабрика
Фабрика

Мастерские и склады
Мастерские и склады

Мастерские и склады.
Мастерские и склады

Мастерские и склады.
Источник: https://humus.livejournal.com/8133629.html
Метки: история, пертово, Россия, тамбовская губерния, усадьбы, фото
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