1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 5
1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 1
1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 2
1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 3
1900-е. Село Пертово и его обитатели. Часть 4
Крестьяне за работой в поле
Софья Григорьевна Крестовникова
Мария Григорьевна Крестовникова
Неизвестные люди
Прогулка в повозке
Пейзаж
Пейзаж
Прогулка на лодке
Летний домик
Пчелиные домики в саду
Река
Фабрика на берегу озера
Фабрика
Мастерские и склады
Мастерские и склады